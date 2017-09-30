Александр Будаков: Джано не упал бы от сквозняка, будь стадион "Спартака" крытым

Голкипер "Анжи" Александр Будаков заявил, что в матче 11-го тура чемпионата России против "Спартака" пенальти в его ворота был назначен неверно.– Если бы кто-то до игры предсказал ничью, я бы счел это за хороший результат. Но то, как мы упустили победу в компенсированное время, удручает. Считаю, что на протяжении всей встречи мы выглядели лучше "Спартака", если не считать отдельных отрезков. В принципе, счет 1:0 в середине второго тайма не отражал реального соотношения сил в игре. И наши два гола были закономерны. Поэтому таким образом упустить победу — вдвойне обидно.– Я могу сказать только одно: очень жаль, что стадион "Открытие Арена" не крытый. Или не имеет выдвижную крышу, как арена в Санкт-Петербурге. Тогда мы бы избежали сквозняка, который привел к падению Жано Ананидзе в нашей штрафной площади и назначению пенальти.