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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Роман Бабаев: "МЮ"? Матч со "Спартаком" более важен со всех точек зрения
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев в преддверии матча 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Манчестер Юнайтед" сказал, что команда выполнила задачу-минимум - гарантировала участие в плей-офф Лиги Европы.
- Вчера главного тренера "МЮ" Жозе Моуринью спросили, что для него важнее - матч Лиги чемпионов с ЦСКА или дерби с "Манчестер Сити". А для ЦСКА что важнее?
- Сложно сравнивать. И то, и другое важно. Лукавить не буду, лично я ощущаю, что матч со "Спартаком", конечно, представляется более важным со всех точек зрения. И с учетом турнирной таблицы, мы видим, какая там плотность наверху - команды находятся практически в очковом диапазоне. Кроме того, в Манчестере не все зависит от нас - и итог параллельного матча ("Бенфика" - "Базель". - Прим.) будет влиять. Команда в любом случае выполнила задачу-минимум. Очень хочется надеяться, но объективно - сегодня будет непросто. К тому же у нас кадровая ситуация (травмированы Алексей Березуцкий, Щенников и Миланов, дисквалицированы Вернблум и Натхо - Прим.), но с другой стороны это футбол, и мы много раз видели, как фаворит на бумаге далеко не всегда оказывался таковым на деле. Поэтому будем надеяться и верить.
"Спорт-Экспресс"
- Вчера главного тренера "МЮ" Жозе Моуринью спросили, что для него важнее - матч Лиги чемпионов с ЦСКА или дерби с "Манчестер Сити". А для ЦСКА что важнее?
- Сложно сравнивать. И то, и другое важно. Лукавить не буду, лично я ощущаю, что матч со "Спартаком", конечно, представляется более важным со всех точек зрения. И с учетом турнирной таблицы, мы видим, какая там плотность наверху - команды находятся практически в очковом диапазоне. Кроме того, в Манчестере не все зависит от нас - и итог параллельного матча ("Бенфика" - "Базель". - Прим.) будет влиять. Команда в любом случае выполнила задачу-минимум. Очень хочется надеяться, но объективно - сегодня будет непросто. К тому же у нас кадровая ситуация (травмированы Алексей Березуцкий, Щенников и Миланов, дисквалицированы Вернблум и Натхо - Прим.), но с другой стороны это футбол, и мы много раз видели, как фаворит на бумаге далеко не всегда оказывался таковым на деле. Поэтому будем надеяться и верить.
"Спорт-Экспресс"
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