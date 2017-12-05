Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Довольны ли вы результатами жеребьевки ЧМ 2018 для России?
Показать все опросы

Новости партнеров

Роман Бабаев: "МЮ"? Матч со "Спартаком" более важен со всех точек зрения

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев в преддверии матча 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Манчестер Юнайтед" сказал, что команда выполнила задачу-минимум - гарантировала участие в плей-офф Лиги Европы.

- Вчера главного тренера "МЮ" Жозе Моуринью спросили, что для него важнее - матч Лиги чемпионов с ЦСКА или дерби с "Манчестер Сити". А для ЦСКА что важнее?

- Сложно сравнивать. И то, и другое важно. Лукавить не буду, лично я ощущаю, что матч со "Спартаком", конечно, представляется более важным со всех точек зрения. И с учетом турнирной таблицы, мы видим, какая там плотность наверху - команды находятся практически в очковом диапазоне. Кроме того, в Манчестере не все зависит от нас - и итог параллельного матча ("Бенфика" - "Базель". - Прим.) будет влиять. Команда в любом случае выполнила задачу-минимум. Очень хочется надеяться, но объективно - сегодня будет непросто. К тому же у нас кадровая ситуация (травмированы Алексей Березуцкий, Щенников и Миланов, дисквалицированы Вернблум и Натхо - Прим.), но с другой стороны это футбол, и мы много раз видели, как фаворит на бумаге далеко не всегда оказывался таковым на деле. Поэтому будем надеяться и верить.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Бабаев ЦСКА Манчестер Юнайтед Спартак
Сегодня, 19:33
Напечатать
7
(2)
№7 Написал: GS Москва (Сегодня, 21:12) #
  • +1
  •  (1)
online

По деньгам выход из группы дает больше, чем игра в ЛЕ и попадание в группу ЛЧ в следующем году. Так что обеим командам имело бы смысл выкладываться.

Но беда ЦСКА (кроме дисквы и травм) в том, что даже победа не гарантирует им выход, если Базель дернет никакую в этом сезоне Бенфику. Так что ПМСМ ЦСКА без особых нервов будет показывать своих игроков на продажу.

У Спартака шансов побольше, у Ливера и вратарь, и защита послабее. Так что, если не накидают быстрых голешников, имеет смысл поупираться без оглядки на дерби.
Регистрация: 22.09.2009
№6 Написал: MATPOCOB Саратов (Сегодня, 21:10) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
Однозначно матч со Спартаком важнее.
ЛЕ уже наша, ЛЧ скорее всего врядли. Без 3-х ключевых игроков играть с МЮ... ну я тоже надеюсь на удачу.
Сегодня буду болеть за ЦСКА, завтра за Спартак. Если играем в европе, то все команды "наши".
А дерби реально интересно, как сыграют обе команды на ходу, действительно главное чтоб судья всё не испортил.
Регистрация: 10.10.2006
№5 Написал: hel г. Екатеринбург (Сегодня, 20:09) #
  • +6
  •  (12)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: vvSpartak
Сегодня армейцам удачи!

Вам завтра удачи!


--------------------
БОЛЕЮ ЗА ЦСКА!
Регистрация: 21.03.2009
№4 Написал: попа жопа (Сегодня, 20:00) #
  • -6
  •  (6)
online

И ЭТО ПРАВИЛЬНО -ДОКАЗАТЬ ЧТО И В 10 ОСНОВНЫХ МОЖНО ИГРАТЬ А ТО АНАНИДЗЕ ТРАВМА А 2 СОСТАВА БЕЗ НЕГО НЕ ГОДИТЬСЯ wink
Регистрация: 21.10.2017
№3 Написал: Орнитолог (Сегодня, 19:41) #
  • -1
  •  (13)
online
Болеет за:
«Спартак»
Ага, сегодня так - разминка smile Так сказать, предварительные ласки laughing

Цитата: Vlad-ОБЖ 66
Впрочем у Спартака также шансов немного

Ну явно побольше.


--------------------
Мешок - птица гордая...
Регистрация: 1.12.2017
№2 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 19:38) #
  • -1
  •  (13)
online

Конечно, ловить-то нечего smirk
Впрочем у Спартака также шансов немного, но есть.. wink


--------------------
Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012
№1 Написал: vvSpartak (Сегодня, 19:36) #
  • +11
  •  (15)
online
Болеет за:
«Спартак»
Главное в дерби без судейских ошибок. Сегодня армейцам удачи!


--------------------
Я спросил:"Зачем ты жжешь?". А он в ответ: "Я? Я не жгу". Ну, дебилы..."- Широков о болельщиках
Регистрация: 16.07.2011
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.