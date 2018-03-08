Вячеслав Малафеев: речи об апелляции на отклонение протеста и быть не может

Спортивный директор "Зенита" Вячеслав Малафеев прокомментировал отклонение протеста петербургского клуба на результат матча с "Амкаром" (0:0).– После подачи протеста мы заявляли, что не ожидаем никаких изменений в результате игры. Мы просто обозначили свою позицию и использовали юридическую возможность подать протест. Считаем, что теперь нужно работать, двигаться дальше. Соперники будут терять очки, "Зениту" нужно приложить максимум усилий, чтобы показывать зрелищный атакующий футбол, который будет приносить очки команде, радовать болельщиков и развивать российский футбол.– Мы можем быть согласны или не согласны – это уже второстепенно. Решение вынесено, мы должны его принять таким, какое оно есть.– Есть компетентные органы, которые разбираются в таких вопросах. Мы со своей стороны соблюли все юридические формы и принимаем решение КДК.– Каждый будет озвучивать ту позицию, которая будет защищать интерес его клуба. Будь он представителем нашей стороны, интересно было бы услышать его мнение.– Своим протестом мы высказали свое мнение. После этого мы озвучили, что не ожидаем каких-либо изменений, что и произошло. Поэтому речи об апелляции быть не может.