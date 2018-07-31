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Гаджи Гаджиев: кажется, 11 команд летом прекратили свое существование. Это же не случайность

Российский специалист Гаджи Гаджиев рассказал, что шансы на сохранение"Анжи" невелики.

"Шансы есть всегда, другое дело, что они невелики. К сожалению, ситуация с "Анжи" продолжает печальную тенденцию в российском футболе.

Пока в стране проходил великолепно организованный чемпионат мира, параллельно шли куда менее приятные процессы – один за другим закрывались профессиональные клубы. Кажется, 11 команд прекратили свое существование летом. Это же не случайность", - цитирует Гаджиева RT.
Теги: Гаджиев
Сегодня, 20:20
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(3)
№4 Написал: ajax101 Москва (Сегодня, 22:38) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Черный Лис,

А ведь можно таким образом сделать клубы профессиональными, т. е. дать возможность заработать клубам деньги посредством участия в ЧР. Не финансировать клубы из бюджета, а за счёт этих бюджетных денег учредить премиальные выплаты командам в зависимости от итогового занятого места в ЧР. Обеспечена борьба и интрига до последнего тура, более - менее справедливое "финансирование"... ну и хочется верить, более рациональное использование денег клубами.
Регистрация: 14.04.2008 [жалоба]
№3 Написал: Черный Лис (Сегодня, 21:14) #
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Ну тут на мой взгляд только два выхода - либо сделать все клубы частными(что нереально ввиду отсутствия желающих их содержать), либо поставить все региональные клубы на госфинансирование непосредственно из бюджета, и средства выдавать в зависимости от показанных результатов в чемпионате и еврокубках.
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
№2 Написал: VitL Белгород (Сегодня, 20:35) #
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Болеет за:
«Спартак»
да это вообще удивительно, что только сейчас...
либо футбол - бизнес-проект, то есть тот который дает хоть минимальную прибыль, либо - игрушка.

времена тяжелые, и игрушки все ищут подешевше. Ладно еще Спартак, ЦСКА Зенит, Лига чемпионов, - хоть понтов много, а какие понты от Анжи?
А как говорил а свое время томский губернатор: либо я содержу Томь, либо строю три детсадика...
А если учесть еще что эти игрушки сразу превращаются в пилорамы - ваще жесть

(Нечто похожее с нашим кинематогрофом...)
Регистрация: 16.03.2009 [жалоба]
№1 Написал: ajax101 Москва (Сегодня, 20:25) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Никто не заставляет заключать с футболистами многомиллионные контракты и выплачивать десятки миллионов в качестве агентских вознаграждений.... а говоря прямо - разворовывать бюджетные деньги!
Регистрация: 14.04.2008 [жалоба]
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