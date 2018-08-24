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Старейшее дерби России, испытание "армейцев" Казанью, Тихонов против Аленичева. Превью 5-го тура РПЛ

В этом туре у "Спартака" будет возможность расквитаться с "Динамо", что лишило "красно-белых" прямого попадания в Лигу Чемпионов на финише прошлого сезона, а у ЦСКА - доказать, что разгром Тулы не случаен, и "красно-синие" даже настолько сырым составом готовы побеждать.

Старейшее дерби России, испытание "армейцев" Казанью, Тихонов против Аленичева. Превью 5-го тура РПЛ


"Арсенал" - "Ростов"
Пятница, 19:30. Матч ТВ


"Пушкари" в минувшем туре были разгромлены ещё неустойчивым ЦСКА, но предпочитали говорить после игры о судействе. Действительно, момент с удалением вышел спорный, может показаться, что Влашич нарушил правила до того, как начать контратаку, в которой Григалава сыграл рукой, но это не отменяет того факта, что подопечные Кононова выглядели в Москве бледно и россиянину надо решать некоторые проблемы. Минимум опасных ударов - при том, что "Арсенал" теперь играет в довольно открытой манере, - и опять удаление.

Дебют Влашича, идиотские баннеры. Взгляд на ЦСКА - "Арсенал" со стадиона

Ну а у "Ростова" пока все просто замечательно. Не считая провального начала в матче против "Крыльев Советов", когда дончане и уступили единственный раз в текущем сезоне, подопечные Карпина исправно - такого от них и не ждали - набирают очки и вовсю продают новую форму - клуб на ней заработал уже чуть более миллиона рублей. Ковер, похоже, становится новым символом футбольного Ростова-на-Дону, а ведь сначала чуть было не объявили вне закона.

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"Урал" - "Ахмат"
Суббота, 14:00. Матч Премьер


"Урал" не первый раз скверно начинает сезон, но старт Дмитрия Парфенова не иначе как провальным не назовешь. Не считая одной ничьей, Екатеринбург проиграл три матча, - во многом за счет пропущенных мячей на последних минутах. Правда, с "Зенитом" и последние минуты ничего не решали, все стало ясно гораздо раньше: гости Петербурга забили первыми, но словно сами же испугались и, ужасно сыграв в обороне, особенно при стандартах, получили разгром.

Ко всем бедам, СМИ сообщали об интересе ЦСКА к главному футболисту команды - Эрику Бикфалви. Без него "Уралу" станет особенно тяжело. Впрочем, пока что это только слухи.

Агент Бикфалви: Эрик хотел бы перейти в клуб уровня ЦСКА, но конкретики нет

При этом нельзя сказать, что Екатеринбург играет откровенно плохо. У них получаются довольно качественные матчи (речь об игре с "Зенитом" не идет), только вот на очковых приобретениях это пока не сказывается.

"Ахмат" неплохой соперник для того, чтобы наконец-то победить. Ни о какой стабильности в случае с грозненским коллективом речи не идет, так что в родных стенах уральцы вполне способны наконец-то выгрызть три очка. К тому же на полгода выбыл Роши, без которого гостям будем еще тяжелее. Тем более, все мы прекрасно знаем о том, как странно порой между собой играют представители Екатеринбурга и Грозного. Вдруг коэффициенты начнут скакать или же футболисты станут допускать грубые ошибки на ровном месте?




"Рубин" - ЦСКА
Суббота, 16:30. Матч Премьер


ЦСКА наконец-то победил, причем сделал это уверенно и ярко, но не без судейских скандалов. Очевидно, что с приходом Влашича Гончаренко удалось стабилизировать свою команду, действовать не только переводами Магнуссона на забегающего Фернандеса, но и разыгрывать низом, через центр. Хорват оказался замечательным приобретением - тьфу, тьфу, тьфу - для "красно-синих": по итогам одного матча многие болельщики уже сожалеют, что с "Эвертоном" удалось договориться лишь об аренде.

В любом случае, для этого рановато. Надо следить за футболистом на дистанции и судить хотя бы по четверти сезона. Правда, уже можно наверняка сказать, что без такого распасовщика "армейцам" с "Рубином" было бы намного тяжелее.

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Казанцы не сумели удержать победу над "Ахматом" в последнем туре, чем окончательно сняли все наивные разговоры о том, что "Рубин" может на что-то претендовать в этом сезоне. В первых турах команда Бердыева показывала футбол, который был чуть ли не лучше, чем у всех остальных команд. Теперь же "Рубину" надо просто выигрывать - слишком многое было потеряно в последних турах (ничьи с "Ахматом" и "Динамо", поражение от "Зенита").


"Спартак" - "Динамо"
Суббота, 19:00. Матч Премьер


Безусловно, центральная игра тура - вторая подряд, кстати, для "красно-белых". Вообще, по истечение четырех туров главным фаворитом чемпионата выглядит "Спартак", а не "Зенит", несмотря на лидерство питерцев в таблице. Все дело в том, что Народная команда уже помучилась с чемпионом и победила "Краснодар" в гостях; Санкт-Петербург пока такого сопротивления не встречал (если только частично, в случае с "Рубином"). Если "красно-белые" сумеют взять верх в старейшем дерби страны, то можно будет смело говорить о том, что "Спартак" классно начал этот сезон. Разумеется, упоминая только внутренний чемпионат.

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"Бело-голубые" первые три матча победить не могли, но в понедельник наконец-то сумели выиграть. "Динамо" разгромило на своем стадионе "Уфу", это наверняка прибавит им уверенности перед наиважнейшей с точки зрения принципиальности встречи. Сами представители клуба, как только могут, подогревают ситуацию.

Член попечительского совета общества "Динамо" Сергей Степашин немногозначительно заявил:

- Порвем ли "Спартак"? Рвать будет ЦСКА, а мы — обыгрывать.

Но самое интересное - выйдет ли в основе Ташаев, перешедший летом из "Динамо" в стан принципиального соперника. Пока что в составе "красно-белых" у Александра получается не совсем здорово. Говорят перед игрой больше всего именно о россиянине.

Сергей Степашин: Ташаев сделал ошибку, перейдя в "Спартак"


"Оренбург" - "Краснодар"
Воскресенье, 14:00. Матч Премьер


Только поднявшийся из ФНЛ "Оренбург" приятно удивляет в первых турах чемпионата. Главным героем команды, которой ничего, кроме барахтанья в зоне вылета, не предсказывали, стал вратарь Евгений Фролов, потащивший в прошлом туре уже второй пенальти в сезоне. Конечно, многого ждать от "Оренбурга" на протяжении всего сезона не стоит, но за место в середине таблицы при должной удаче команда Федотова может зацепиться.

"Быкам" надо перестать ворошить прошлое - речь о спорном судействе в игре против "красно-белых" - и задуматься о том, чтобы очередной сезон не провести "молодой командой, которая подает надежды и способна бороться за медали". У них все для этого есть, в игре против "Спартака" "горожане" выглядели отлично и заслужили победу, но если не избавиться от местечковой провинциальной ментальности и не стать невозмутимее и холоднее, ничего в итоге не выйдет. Дополнительную сложности "горожанам" добавит отсутствие Ари - у него дисквалификация на три матча.


"Уфа" - "Зенит"
Воскресенье, 16:30. Матч Премьер


Обе команды среди недели выступали в еврокубках, но наиграли они на совершенно разные результаты. "Уфа" в гостевой игре против шотландского "Рейнджерс" пропустила один мяч из-за ошибки Беленова и так и не смогла забить. Все надежды - а их, будем честны не очень много - остаются теперь на домашнюю игру, в котором башкирцам может помочь их искусственный газон. Джерард, наверное, такого и не видел никогда.

Питерцы же абсолютно бездарно провели две трети матча, пропустили гол, но потом преобразились и оформили три гола за последние полчаса, тем самым абсолютно перевернули ход противостояния. Вновь большим молодцом показал себя Дзюба, но на этот раз вместе с ним блистал и Антон Заболотный. Пока эти двое на поле одновременно, "Зенит" забил 10 и не пропустил одного. Может, пора уже выпустить их в старте?

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Главная интрига - встреча Семака со своей бывшей командой, которую он возглавлял еще в прошлом сезоне. В любом случае, нюансы многих игроков "Уфы" главный тренер "Зенита" помнит, так что это наверняка поможет его команде.

Семак снова порвал соперника перестановками, но изначальный план был слабым


"Локомотив" - "Анжи"
Воскресенье 19:00, Матч ТВ

Забьет ли наконец Федор Смолов или так и дальше он будет выглядеть человеком, который оказался в составе "Локо" случайно? Многие недоумевали по поводу перехода Федора в "Локомотив" именнол по причине игровых принципов "железнодорожников", жить с которыми Федору будет попросту неудобно.

Фёдор Смолов: конечно, не считаю себя богом футбола (видео)

"Локомотив" в прошлом туре победил "Крылья", первый раз за сезон заработав три очка. Чемпиону надо закреплять тенденцию - ничего лучше чем испытывающий большие проблемы "Анжи" в домашних стенах быть не может.


"Енисей" - "Крылья Советов"
Понедельник, 17:30. Матч Премьер


Обе команды поднялись из ФНЛ, обе команды на данный момент выглядят вполне готовыми, чтобы туда вернуться. Все мы знаем, насколько важно в борьбе за выживание зарабатывать очки со своими главными конкурентами за спасительные места, так что по итогам встречи "Енисей" - "Крылья", можно сказать, выяснится второй главный претендент (первый - "Анжи") на исчезновение из премьер-лиги по итогам сезона.

Любопытен момент и противостояния экс-"спартаковцев". Аленичев руководит "Енисеем" (у него в помощниках Егор Титов), а Тихонов - "Крыльями Советов". Особой пикантности данный факт наверняка добавит.

Григорий Каленов, Rusfootball.info
Теги: ЦСКА Динамо Спартак Локомотив Зенит
Сегодня, 15:49
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№1 Написал: Parshin (Сегодня, 16:57) #
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Каждый из болельщиков помечает предстоящий тур по-своему, исходя из своей команды, из предпочтений других команд, тренеров, футболистов, событий....
Моя "пятерка" такая:
1- Спартак - Динамо
(И старое, легендарное дерби, и команды из европейской зоны 2 - 6 в турнирной таблице)
2- Уфа - Зенит
(Команды участницы Плей-офф Лиги Европы. Как перед ответками? Забьет ли снова знатный Дзюба...)
3 - Локомотив - Анжи (+ МатчТВ) и Рубин -ЦСКА
( Как сыграет чемпион -Локомотив, забьет Ф.Смолов, уйдет ли в подвал таблицы бедный Анжи? Возьмут ли штурмом армейцы Казань?)
4 - Оренбург - Краснодар
( Как сыграют команды из зоны лидеров - 3-я и 5-я. Как там В.Карпин?)
5 - Арсенал - Ростов (+ МатчТВ)
( Продолжит ли Ростов свой Рост вверх, выстрелит ли из пушки Арсенал...)
........
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