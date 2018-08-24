Старейшее дерби России, испытание "армейцев" Казанью, Тихонов против Аленичева. Превью 5-го тура РПЛ

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Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
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В этом туре у "Спартака" будет возможность расквитаться с "Динамо", что лишило "красно-белых" прямого попадания в Лигу Чемпионов на финише прошлого сезона, а у ЦСКА - доказать, что разгром Тулы не случаен, и "красно-синие" даже настолько сырым составом готовы побеждать.
"Пушкари" в минувшем туре были разгромлены ещё неустойчивым ЦСКА, но предпочитали говорить после игры о судействе. Действительно, момент с удалением вышел спорный, может показаться, что Влашич нарушил правила до того, как начать контратаку, в которой Григалава сыграл рукой, но это не отменяет того факта, что подопечные Кононова выглядели в Москве бледно и россиянину надо решать некоторые проблемы. Минимум опасных ударов - при том, что "Арсенал" теперь играет в довольно открытой манере, - и опять удаление.
Дебют Влашича, идиотские баннеры. Взгляд на ЦСКА - "Арсенал" со стадиона
Ну а у "Ростова" пока все просто замечательно. Не считая провального начала в матче против "Крыльев Советов", когда дончане и уступили единственный раз в текущем сезоне, подопечные Карпина исправно - такого от них и не ждали - набирают очки и вовсю продают новую форму - клуб на ней заработал уже чуть более миллиона рублей. Ковер, похоже, становится новым символом футбольного Ростова-на-Дону, а ведь сначала чуть было не объявили вне закона.
Директор РПЛ - о болельщике с ковром: сделаем "Ростову" замечание, такие вещи нужно согласовывать
"Урал" не первый раз скверно начинает сезон, но старт Дмитрия Парфенова не иначе как провальным не назовешь. Не считая одной ничьей, Екатеринбург проиграл три матча, - во многом за счет пропущенных мячей на последних минутах. Правда, с "Зенитом" и последние минуты ничего не решали, все стало ясно гораздо раньше: гости Петербурга забили первыми, но словно сами же испугались и, ужасно сыграв в обороне, особенно при стандартах, получили разгром.
Ко всем бедам, СМИ сообщали об интересе ЦСКА к главному футболисту команды - Эрику Бикфалви. Без него "Уралу" станет особенно тяжело. Впрочем, пока что это только слухи.
Агент Бикфалви: Эрик хотел бы перейти в клуб уровня ЦСКА, но конкретики нет
При этом нельзя сказать, что Екатеринбург играет откровенно плохо. У них получаются довольно качественные матчи (речь об игре с "Зенитом" не идет), только вот на очковых приобретениях это пока не сказывается.
"Ахмат" неплохой соперник для того, чтобы наконец-то победить. Ни о какой стабильности в случае с грозненским коллективом речи не идет, так что в родных стенах уральцы вполне способны наконец-то выгрызть три очка. К тому же на полгода выбыл Роши, без которого гостям будем еще тяжелее. Тем более, все мы прекрасно знаем о том, как странно порой между собой играют представители Екатеринбурга и Грозного. Вдруг коэффициенты начнут скакать или же футболисты станут допускать грубые ошибки на ровном месте?
ЦСКА наконец-то победил, причем сделал это уверенно и ярко, но не без судейских скандалов. Очевидно, что с приходом Влашича Гончаренко удалось стабилизировать свою команду, действовать не только переводами Магнуссона на забегающего Фернандеса, но и разыгрывать низом, через центр. Хорват оказался замечательным приобретением - тьфу, тьфу, тьфу - для "красно-синих": по итогам одного матча многие болельщики уже сожалеют, что с "Эвертоном" удалось договориться лишь об аренде.
В любом случае, для этого рановато. Надо следить за футболистом на дистанции и судить хотя бы по четверти сезона. Правда, уже можно наверняка сказать, что без такого распасовщика "армейцам" с "Рубином" было бы намного тяжелее.
Никола Влашич: Удаление Григалавы? Это чистая красная карточка!
Казанцы не сумели удержать победу над "Ахматом" в последнем туре, чем окончательно сняли все наивные разговоры о том, что "Рубин" может на что-то претендовать в этом сезоне. В первых турах команда Бердыева показывала футбол, который был чуть ли не лучше, чем у всех остальных команд. Теперь же "Рубину" надо просто выигрывать - слишком многое было потеряно в последних турах (ничьи с "Ахматом" и "Динамо", поражение от "Зенита").
Безусловно, центральная игра тура - вторая подряд, кстати, для "красно-белых". Вообще, по истечение четырех туров главным фаворитом чемпионата выглядит "Спартак", а не "Зенит", несмотря на лидерство питерцев в таблице. Все дело в том, что Народная команда уже помучилась с чемпионом и победила "Краснодар" в гостях; Санкт-Петербург пока такого сопротивления не встречал (если только частично, в случае с "Рубином"). Если "красно-белые" сумеют взять верх в старейшем дерби страны, то можно будет смело говорить о том, что "Спартак" классно начал этот сезон. Разумеется, упоминая только внутренний чемпионат.
Стали известны подробности нового контракта Зобнина со "Спартаком"
"Бело-голубые" первые три матча победить не могли, но в понедельник наконец-то сумели выиграть. "Динамо" разгромило на своем стадионе "Уфу", это наверняка прибавит им уверенности перед наиважнейшей с точки зрения принципиальности встречи. Сами представители клуба, как только могут, подогревают ситуацию.
Член попечительского совета общества "Динамо" Сергей Степашин немногозначительно заявил:
- Порвем ли "Спартак"? Рвать будет ЦСКА, а мы — обыгрывать.
Но самое интересное - выйдет ли в основе Ташаев, перешедший летом из "Динамо" в стан принципиального соперника. Пока что в составе "красно-белых" у Александра получается не совсем здорово. Говорят перед игрой больше всего именно о россиянине.
Сергей Степашин: Ташаев сделал ошибку, перейдя в "Спартак"
Только поднявшийся из ФНЛ "Оренбург" приятно удивляет в первых турах чемпионата. Главным героем команды, которой ничего, кроме барахтанья в зоне вылета, не предсказывали, стал вратарь Евгений Фролов, потащивший в прошлом туре уже второй пенальти в сезоне. Конечно, многого ждать от "Оренбурга" на протяжении всего сезона не стоит, но за место в середине таблицы при должной удаче команда Федотова может зацепиться.
"Быкам" надо перестать ворошить прошлое - речь о спорном судействе в игре против "красно-белых" - и задуматься о том, чтобы очередной сезон не провести "молодой командой, которая подает надежды и способна бороться за медали". У них все для этого есть, в игре против "Спартака" "горожане" выглядели отлично и заслужили победу, но если не избавиться от местечковой провинциальной ментальности и не стать невозмутимее и холоднее, ничего в итоге не выйдет. Дополнительную сложности "горожанам" добавит отсутствие Ари - у него дисквалификация на три матча.
Обе команды среди недели выступали в еврокубках, но наиграли они на совершенно разные результаты. "Уфа" в гостевой игре против шотландского "Рейнджерс" пропустила один мяч из-за ошибки Беленова и так и не смогла забить. Все надежды - а их, будем честны не очень много - остаются теперь на домашнюю игру, в котором башкирцам может помочь их искусственный газон. Джерард, наверное, такого и не видел никогда.
Питерцы же абсолютно бездарно провели две трети матча, пропустили гол, но потом преобразились и оформили три гола за последние полчаса, тем самым абсолютно перевернули ход противостояния. Вновь большим молодцом показал себя Дзюба, но на этот раз вместе с ним блистал и Антон Заболотный. Пока эти двое на поле одновременно, "Зенит" забил 10 и не пропустил одного. Может, пора уже выпустить их в старте?
Артём Дзюбы: мы, русские, сами себе создаём проблемы и героически их преодолеваем (видео)
Главная интрига - встреча Семака со своей бывшей командой, которую он возглавлял еще в прошлом сезоне. В любом случае, нюансы многих игроков "Уфы" главный тренер "Зенита" помнит, так что это наверняка поможет его команде.
Семак снова порвал соперника перестановками, но изначальный план был слабым
Забьет ли наконец Федор Смолов или так и дальше он будет выглядеть человеком, который оказался в составе "Локо" случайно? Многие недоумевали по поводу перехода Федора в "Локомотив" именнол по причине игровых принципов "железнодорожников", жить с которыми Федору будет попросту неудобно.
Фёдор Смолов: конечно, не считаю себя богом футбола (видео)
"Локомотив" в прошлом туре победил "Крылья", первый раз за сезон заработав три очка. Чемпиону надо закреплять тенденцию - ничего лучше чем испытывающий большие проблемы "Анжи" в домашних стенах быть не может.
Обе команды поднялись из ФНЛ, обе команды на данный момент выглядят вполне готовыми, чтобы туда вернуться. Все мы знаем, насколько важно в борьбе за выживание зарабатывать очки со своими главными конкурентами за спасительные места, так что по итогам встречи "Енисей" - "Крылья", можно сказать, выяснится второй главный претендент (первый - "Анжи") на исчезновение из премьер-лиги по итогам сезона.
Любопытен момент и противостояния экс-"спартаковцев". Аленичев руководит "Енисеем" (у него в помощниках Егор Титов), а Тихонов - "Крыльями Советов". Особой пикантности данный факт наверняка добавит.
Григорий Каленов, Rusfootball.info
"Арсенал" - "Ростов"
Пятница, 19:30. Матч ТВ
Пятница, 19:30. Матч ТВ
"Пушкари" в минувшем туре были разгромлены ещё неустойчивым ЦСКА, но предпочитали говорить после игры о судействе. Действительно, момент с удалением вышел спорный, может показаться, что Влашич нарушил правила до того, как начать контратаку, в которой Григалава сыграл рукой, но это не отменяет того факта, что подопечные Кононова выглядели в Москве бледно и россиянину надо решать некоторые проблемы. Минимум опасных ударов - при том, что "Арсенал" теперь играет в довольно открытой манере, - и опять удаление.
Дебют Влашича, идиотские баннеры. Взгляд на ЦСКА - "Арсенал" со стадиона
Ну а у "Ростова" пока все просто замечательно. Не считая провального начала в матче против "Крыльев Советов", когда дончане и уступили единственный раз в текущем сезоне, подопечные Карпина исправно - такого от них и не ждали - набирают очки и вовсю продают новую форму - клуб на ней заработал уже чуть более миллиона рублей. Ковер, похоже, становится новым символом футбольного Ростова-на-Дону, а ведь сначала чуть было не объявили вне закона.
Директор РПЛ - о болельщике с ковром: сделаем "Ростову" замечание, такие вещи нужно согласовывать
?— Nikita Kirilenko (@NikitaKirilenko) August 23, 2018
Погнали! На Тулу!#мыростов pic.twitter.com/kZzjtorOkU
"Урал" - "Ахмат"
Суббота, 14:00. Матч Премьер
Суббота, 14:00. Матч Премьер
"Урал" не первый раз скверно начинает сезон, но старт Дмитрия Парфенова не иначе как провальным не назовешь. Не считая одной ничьей, Екатеринбург проиграл три матча, - во многом за счет пропущенных мячей на последних минутах. Правда, с "Зенитом" и последние минуты ничего не решали, все стало ясно гораздо раньше: гости Петербурга забили первыми, но словно сами же испугались и, ужасно сыграв в обороне, особенно при стандартах, получили разгром.
Ко всем бедам, СМИ сообщали об интересе ЦСКА к главному футболисту команды - Эрику Бикфалви. Без него "Уралу" станет особенно тяжело. Впрочем, пока что это только слухи.
Агент Бикфалви: Эрик хотел бы перейти в клуб уровня ЦСКА, но конкретики нет
При этом нельзя сказать, что Екатеринбург играет откровенно плохо. У них получаются довольно качественные матчи (речь об игре с "Зенитом" не идет), только вот на очковых приобретениях это пока не сказывается.
"Ахмат" неплохой соперник для того, чтобы наконец-то победить. Ни о какой стабильности в случае с грозненским коллективом речи не идет, так что в родных стенах уральцы вполне способны наконец-то выгрызть три очка. К тому же на полгода выбыл Роши, без которого гостям будем еще тяжелее. Тем более, все мы прекрасно знаем о том, как странно порой между собой играют представители Екатеринбурга и Грозного. Вдруг коэффициенты начнут скакать или же футболисты станут допускать грубые ошибки на ровном месте?
"Рубин" - ЦСКА
Суббота, 16:30. Матч Премьер
Суббота, 16:30. Матч Премьер
ЦСКА наконец-то победил, причем сделал это уверенно и ярко, но не без судейских скандалов. Очевидно, что с приходом Влашича Гончаренко удалось стабилизировать свою команду, действовать не только переводами Магнуссона на забегающего Фернандеса, но и разыгрывать низом, через центр. Хорват оказался замечательным приобретением - тьфу, тьфу, тьфу - для "красно-синих": по итогам одного матча многие болельщики уже сожалеют, что с "Эвертоном" удалось договориться лишь об аренде.
В любом случае, для этого рановато. Надо следить за футболистом на дистанции и судить хотя бы по четверти сезона. Правда, уже можно наверняка сказать, что без такого распасовщика "армейцам" с "Рубином" было бы намного тяжелее.
Никола Влашич: Удаление Григалавы? Это чистая красная карточка!
Казанцы не сумели удержать победу над "Ахматом" в последнем туре, чем окончательно сняли все наивные разговоры о том, что "Рубин" может на что-то претендовать в этом сезоне. В первых турах команда Бердыева показывала футбол, который был чуть ли не лучше, чем у всех остальных команд. Теперь же "Рубину" надо просто выигрывать - слишком многое было потеряно в последних турах (ничьи с "Ахматом" и "Динамо", поражение от "Зенита").
"Спартак" - "Динамо"
Суббота, 19:00. Матч Премьер
Суббота, 19:00. Матч Премьер
Безусловно, центральная игра тура - вторая подряд, кстати, для "красно-белых". Вообще, по истечение четырех туров главным фаворитом чемпионата выглядит "Спартак", а не "Зенит", несмотря на лидерство питерцев в таблице. Все дело в том, что Народная команда уже помучилась с чемпионом и победила "Краснодар" в гостях; Санкт-Петербург пока такого сопротивления не встречал (если только частично, в случае с "Рубином"). Если "красно-белые" сумеют взять верх в старейшем дерби страны, то можно будет смело говорить о том, что "Спартак" классно начал этот сезон. Разумеется, упоминая только внутренний чемпионат.
Стали известны подробности нового контракта Зобнина со "Спартаком"
"Бело-голубые" первые три матча победить не могли, но в понедельник наконец-то сумели выиграть. "Динамо" разгромило на своем стадионе "Уфу", это наверняка прибавит им уверенности перед наиважнейшей с точки зрения принципиальности встречи. Сами представители клуба, как только могут, подогревают ситуацию.
Член попечительского совета общества "Динамо" Сергей Степашин немногозначительно заявил:
- Порвем ли "Спартак"? Рвать будет ЦСКА, а мы — обыгрывать.
Но самое интересное - выйдет ли в основе Ташаев, перешедший летом из "Динамо" в стан принципиального соперника. Пока что в составе "красно-белых" у Александра получается не совсем здорово. Говорят перед игрой больше всего именно о россиянине.
Сергей Степашин: Ташаев сделал ошибку, перейдя в "Спартак"
"Оренбург" - "Краснодар"
Воскресенье, 14:00. Матч Премьер
Воскресенье, 14:00. Матч Премьер
Только поднявшийся из ФНЛ "Оренбург" приятно удивляет в первых турах чемпионата. Главным героем команды, которой ничего, кроме барахтанья в зоне вылета, не предсказывали, стал вратарь Евгений Фролов, потащивший в прошлом туре уже второй пенальти в сезоне. Конечно, многого ждать от "Оренбурга" на протяжении всего сезона не стоит, но за место в середине таблицы при должной удаче команда Федотова может зацепиться.
"Быкам" надо перестать ворошить прошлое - речь о спорном судействе в игре против "красно-белых" - и задуматься о том, чтобы очередной сезон не провести "молодой командой, которая подает надежды и способна бороться за медали". У них все для этого есть, в игре против "Спартака" "горожане" выглядели отлично и заслужили победу, но если не избавиться от местечковой провинциальной ментальности и не стать невозмутимее и холоднее, ничего в итоге не выйдет. Дополнительную сложности "горожанам" добавит отсутствие Ари - у него дисквалификация на три матча.
"Уфа" - "Зенит"
Воскресенье, 16:30. Матч Премьер
Воскресенье, 16:30. Матч Премьер
Обе команды среди недели выступали в еврокубках, но наиграли они на совершенно разные результаты. "Уфа" в гостевой игре против шотландского "Рейнджерс" пропустила один мяч из-за ошибки Беленова и так и не смогла забить. Все надежды - а их, будем честны не очень много - остаются теперь на домашнюю игру, в котором башкирцам может помочь их искусственный газон. Джерард, наверное, такого и не видел никогда.
Питерцы же абсолютно бездарно провели две трети матча, пропустили гол, но потом преобразились и оформили три гола за последние полчаса, тем самым абсолютно перевернули ход противостояния. Вновь большим молодцом показал себя Дзюба, но на этот раз вместе с ним блистал и Антон Заболотный. Пока эти двое на поле одновременно, "Зенит" забил 10 и не пропустил одного. Может, пора уже выпустить их в старте?
Артём Дзюбы: мы, русские, сами себе создаём проблемы и героически их преодолеваем (видео)
Главная интрига - встреча Семака со своей бывшей командой, которую он возглавлял еще в прошлом сезоне. В любом случае, нюансы многих игроков "Уфы" главный тренер "Зенита" помнит, так что это наверняка поможет его команде.
Семак снова порвал соперника перестановками, но изначальный план был слабым
"Локомотив" - "Анжи"
Воскресенье 19:00, Матч ТВ
Воскресенье 19:00, Матч ТВ
Забьет ли наконец Федор Смолов или так и дальше он будет выглядеть человеком, который оказался в составе "Локо" случайно? Многие недоумевали по поводу перехода Федора в "Локомотив" именнол по причине игровых принципов "железнодорожников", жить с которыми Федору будет попросту неудобно.
Фёдор Смолов: конечно, не считаю себя богом футбола (видео)
"Локомотив" в прошлом туре победил "Крылья", первый раз за сезон заработав три очка. Чемпиону надо закреплять тенденцию - ничего лучше чем испытывающий большие проблемы "Анжи" в домашних стенах быть не может.
"Енисей" - "Крылья Советов"
Понедельник, 17:30. Матч Премьер
Понедельник, 17:30. Матч Премьер
Обе команды поднялись из ФНЛ, обе команды на данный момент выглядят вполне готовыми, чтобы туда вернуться. Все мы знаем, насколько важно в борьбе за выживание зарабатывать очки со своими главными конкурентами за спасительные места, так что по итогам встречи "Енисей" - "Крылья", можно сказать, выяснится второй главный претендент (первый - "Анжи") на исчезновение из премьер-лиги по итогам сезона.
Любопытен момент и противостояния экс-"спартаковцев". Аленичев руководит "Енисеем" (у него в помощниках Егор Титов), а Тихонов - "Крыльями Советов". Особой пикантности данный факт наверняка добавит.
Григорий Каленов, Rusfootball.info
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