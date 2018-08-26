"Локомотив" обыграл "Анжи", Федор Смолов впервые отличился за "железнодорожников"

В матче 5-го тура чемпионата России "Локомотив" дома обыграл "Анжи". Новичок московского клуба Федор Смолов, перешедший из "Краснодара" этим летом, забил первый гол за "железнодорожников".Чемпионат России5 турРыбусь, 56, Смолов, 72 - Кулик, 90+3 (пен.)"Локомотив": Гилерме, Кверквелия, Чорлука, Лысов, Рыбусь, Игорь Денисов, Крыховяк, Фернандеш, Фарфан (Ротенберг, 82), Алексей Миранчук (Алексей Миранчук, 86), Смолов (Эдер, 86)."Анжи": Дюпин, Белоруков, Гапон, Новосельцев, Чансельор, Кулик, Гиголаев (Мохаммад, 84), Савичев, Рабиу (Ондуа, 56), Чайковский, Маркелов (Ахъядов, 80).Предупреждения: Белоруков, 38, Гапон, 51, Чайковский, 68, Фернандеш, 68, Маркелов, 69, Фарфан, 69, Ондуа, 71