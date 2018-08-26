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"Локомотив" обыграл "Анжи", Федор Смолов впервые отличился за "железнодорожников"

В матче 5-го тура чемпионата России "Локомотив" дома обыграл "Анжи". Новичок московского клуба Федор Смолов, перешедший из "Краснодара" этим летом, забил первый гол за "железнодорожников".

Чемпионат России

5 тур

"Локомотив" – "Анжи" 2:1

Гол: Рыбусь, 56, Смолов, 72 - Кулик, 90+3 (пен.)

"Локомотив": Гилерме, Кверквелия, Чорлука, Лысов, Рыбусь, Игорь Денисов, Крыховяк, Фернандеш, Фарфан (Ротенберг, 82), Алексей Миранчук (Алексей Миранчук, 86), Смолов (Эдер, 86).

"Анжи": Дюпин, Белоруков, Гапон, Новосельцев, Чансельор, Кулик, Гиголаев (Мохаммад, 84), Савичев, Рабиу (Ондуа, 56), Чайковский, Маркелов (Ахъядов, 80).

Предупреждения: Белоруков, 38, Гапон, 51, Чайковский, 68, Фернандеш, 68, Маркелов, 69, Фарфан, 69, Ондуа, 71
Теги: Локомотив Анжи
Сегодня, 20:58
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(2)
№17 Написал: паровоз (Сегодня, 21:44) #
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Болеет за:
«Локомотив»
жася,
скоро Смородская у вас будет stuck_out_tongue_winking_eye
Регистрация: 25.06.2016 [жалоба]
№16 Написал: жася Санкт-Петербург (Сегодня, 21:37) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
СТАРАЯ КАЛОША РАЗ В 15 ЛЕТ ВЫИГРЫВАЕТ ВЕРНИТЕ СМОРОДСКУЮ С ЕЁ ЛУЧШИМИ ПОЛУЗАШИТНИКАМИ В ЭТОМ ГОДУ ДЕВОЧКИ БУДУТ НА 7-12 МЕСТЕ
Регистрация: 15.02.2018 [жалоба]
№15 Написал: Стратег РОССИЯ Химки (Сегодня, 21:37) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Бриг
Пенальти довольно спорный, как говорится, на усмотрение судьи.

На совести судьи. На результат не повлиял, но осадок остался.
Локо с победой, хотя вопросов много. Почему начали играть в футбол только после пистона от Сёмина в перерыве, почему Палыч не вставил им ещё перед первым таймом?
Регистрация: 29.10.2010 [жалоба]
№14 Написал: Яamon (Сегодня, 21:32) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
с победой, паровозы!
Регистрация: 9.12.2017 [жалоба]
№13 Написал: boralex саратов (Сегодня, 21:26) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Локомотив»
Всех с победой!! Второй тайм более вразумительный получился!Чё-то на чё-то уже похоже. Только прибавлять!!


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ФУТБОЛ ДЛЯ БОЛЕЛЬЩИКОВ!!!
Регистрация: 9.11.2010 [жалоба]
№12 Написал: Бриг (Сегодня, 21:23) #
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Краснодар»
Локомотив начинает разгоняться.Сделал хорошие приобретения в лице Крыховяка и Смолова.Федор за Локомотив, свой десяток наколотит.Если заиграет связка Крыховяк-Смолов, много неприятностей доставит.Пенальти довольно спорный, как говорится, на усмотрение судьи.
Регистрация: 21.11.2016 [жалоба]
№11 Написал: жася Санкт-Петербург (Сегодня, 21:10) #
  • -4
  •  (12)
online
Болеет за:
«Зенит»
\обидно за наши клубы в ЛЧ Локомотив 6 игр 0 очков а ЦДКА 2 очка за РОССИЮ стыдно будет
Регистрация: 15.02.2018 [жалоба]
№10 Написал: pivo69 Германия (Сегодня, 21:08) #
  • +1
  •  (5)
online

Локомотив с победой!
Смолов просыпается!
Надо играть до конца,а не
пенять на судей...
Регистрация: 7.05.2010 [жалоба]
№9 Написал: кочегар Кубань (Сегодня, 21:04) #
  • +3
  •  (9)
Болеет за:
«Локомотив»
уже в пятёрке, с победой
Регистрация: 13.04.2008 [жалоба]
№8 Написал: Lana Del Andrey Rostov-on-Don (Сегодня, 21:03) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Ростов»
Егорову большой привет за судейство.
Регистрация: 3.05.2014 [жалоба]
№7 Написал: leopold366 г. Петрозаводск (Сегодня, 21:02) #
  • +6
  •  (8)

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Регистрация: 21.04.2009 [жалоба]
№6 Написал: styh Советский Союз (Сегодня, 21:01) #
  • +3
  •  (11)
Болеет за:
«Локомотив»
Смолова с почином. С победой нас, Паровозов.


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ФК Локомотив 36635.
Люди как свечи....Одни горят, другие в жо....... у.
Регистрация: 27.12.2008 [жалоба]
№5 Написал: XERX - (Сегодня, 21:01) #
  • +4
  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
оч рад за Смолова!!!
Регистрация: 23.05.2009 [жалоба]
№4 Написал: alexpyat Пятигорск (Сегодня, 21:01) #
  • +3
  •  (9)
Болеет за:
«Локомотив»
С победой! Крыховяк очень понравился - пас на Смолова в стиле Лоськова, да и в целом за всю игру пожалуй был лучшим в матче. Миранчук разочаровывает все больше - лучше бы Антон в основе выходил. Гиля блин и в этом пенальти смог коснуться мяча.
Судья надеюсь последний матч провел в РПЛ - это что за пенальти? Что за клоуны судьи? Игроку Анжи надо в фигурное катание идти - тройной тулуп исполнен был на ура!
Регистрация: 23.03.2016 [жалоба]
№3 Написал: holod хамина (Сегодня, 21:01) #
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Локомотив»
когда судей долбо-бов будут лишать лицензий...болховитинов и казанцев..два кретина..один боковой...другой главный...
Регистрация: 16.05.2011 [жалоба]
№2 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 21:01) #
  • +5
  •  (13)
online
Болеет за:
«Спартак»
Счёт по игре,Крыховяк топ игрок,Смолов начинает оживать.Мне кажется пенальти не был,но вселенский плач после матча с нами,сделал своё дело.Теперь наверное и быкам дадут пробить с пенки.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
№1 Написал: GPS (Сегодня, 21:00) #
  • 0
  •  (10)
online

Смолова с почином! Локомотиву - удачи в ЛЧ. И только.
Регистрация: 18.02.2011 [жалоба]
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