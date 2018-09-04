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Олег Романцев: не хочу работать, хоть убей

Бывший главный тренер московского "Спартака" Олег Романцев рассказал о том, почему он не возвращается к тренерской работе:

- Не хочу работать, хоть убей. В первые годы работы – я буквально летел в Тарасовку, получал настоящий кайф от работы. Я очень ее любил. Но в последние пару лет в "Спартаке" мне было морально тяжело. Я сдерживал себя сколько мог. Хотя понимал – работаю уже не с тем вдохновением, что прежде. Уходя, я не грустил, а радовался, что теперь смогу вздохнуть спокойно. Все проходит. Откуда бы ты ни уходил, жизнь на этом не заканчивается. Есть другие вещи, которые могут тебя занимать. Я к тому моменту настолько наелся, что и слышать не хотел о продолжении тренерской карьеры в "Спартаке". Да, наверное, идти в "Сатурн" и в "Динамо" уже не стоило. Прежнего рвения у меня тогда не было.

Когда понял, что больше не хочу тренировать? Это накатывало постепенно. Работать в неполную силу – это неправильно, нельзя так. Результата так не будет. Если идти работать, в процесс надо окунаться с головой. Работа – это не одна-две тренировки. Ребятами надо заниматься каждый день. И в один момент я осознал, что работать с энтузиазмом, который был раньше – уже не получится. Раньше, когда мои ребята выходили на игру, я смотрел на них издалека и пытался передать свою энергию. Конечно, делал я это больше для самоуспокоения. И после ухода с тренерской работы не раз думал – а смогу ли я сегодня так же передать ребятам свою свежесть, свои мысли, свою энергию? Нет, уже не смогу, - приводит слова Романцева издание "Спорт-Экспресс"

Олег Романцев: я против тренеров-легионеров
Теги: Романцев Спартак
Вчера, 23:13
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(2)
№5 Написал: Riders1990 bunker (Сегодня, 00:11) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Смотрел издалека на ребят,а потом сказал Цымбаларю,выйди,что-нибудь придумай.И Илюха придумал!Какой еще тренер так смог бы сказать?Прогматичный Каррера?Нет.А порой все самое нужное на поверхности


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Олдовый болельщик Спартака с 1998 года.
Регистрация: 14.12.2009 [жалоба]
№4 Написал: ВИКНИКСОР (Вчера, 23:24) #
  • -3
  •  (3)

Накатил и смотрел на ребят издалека ничего не видя,а потом брякнул им,что они отработанный материал.
Регистрация: 26.08.2010 [жалоба]
№3 Написал: GPS (Вчера, 23:23) #
  • +1
  •  (5)

И снова СЭ из "Газпром-медиа" продолжает метать говно на вентилятор.. Как вы задрали, предсказуемые... Своей неуёмной тупостью! sweat_smile
Регистрация: 18.02.2011 [жалоба]
№2 Написал: MAG554 UdSSR (Вчера, 23:21) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Черный Лис
...и немедленно выпил!

наливали-с?
Регистрация: 21.12.2010 [жалоба]
№1 Написал: Черный Лис (Вчера, 23:16) #
  • -4
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
...и немедленно выпил!
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
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