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Марио Фернандес: это самая великая победа с ЦСКА в моей карьере

Защитник ЦСКА Марио Фернандес поделился впечатлениями после победы над "Реалом" (1:0) в домашнем матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

"Мы провели выдающийся матч. Понимали, что будет сложно. Но хорошо, что забили в самом начале матча, а потом смогли удержать преимущество и выдержали давление "Реала".

Думаю, что это моя самая великая победа в футболке ЦСКА. А ещё мы выиграли, имея довольно молодую команду. Они творят историю, бойцы!" - сказал Марио.

СЭ
Теги: ЦСКА Фернандес
Сегодня, 09:46
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(1)
№15 Написал: Александр Иванов Санкт-Петербург (Сегодня, 11:02) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: chubook
тоже удивляюсь физике Марио, всю игру бегать в нападение ,до конца матча, в двух турнирах и сборной.

А чему удивляться? Человек занимается кардио не только на тренировке, но и дома. А большинство наших оболтусов полагает, что достаточно прогуляться пешочком 4 часа на тренировке, да и то они там не постоянно бегают. Возьмите КР - этот дома себе спортзал устроил и бомбит по несколько часов ещё и там. Вот с кого этим придуркам пример нужно брать - образец приверженности делу!
Регистрация: 8.11.2015 [жалоба]
№14 Написал: Макс. Р. Раздолье (Сегодня, 11:01) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
) Ну про "великую победу" - это Марио, конечно, на эмоциях сказал. Хотя прикольно вчера получилось. Зелёные пацаны, которых вместе собрали только месяц назад, хлопнули лучшую команду мира.
И два момента, которые я вчера для себя уяснил:
1. Если Ленорыч и Михалыч смогут сохранить этот состав, то года через два победы над Реалом, Баварией и Барсой уже не будут подвигом. Это станет обыденностью.
2. Теперь не буду называть плохих людей педерастами. Просто – румынский цыган.
Регистрация: 5.05.2015 [жалоба]
№13 Написал: yuri спб (Сегодня, 10:52) #
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Лизоблюдовая стая скотов бежала за котом. Недалеко бежала.. Ну что свиное отродье ? Кот свесил хвост с дерева.. Какая -то блюдолизовая шавка лайковая в своем времени попыталась схватить его за хвост , но писданулась об ствол. Ну что дура, обезьяна?
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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№12 Написал: Rasmuz (Сегодня, 10:51) #
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Марио и Влашич лидеры пионероотряда.
Регистрация: 29.08.2017 [жалоба]
№11 Написал: МАРТ тюмень (Сегодня, 10:51) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
..Ц С К А.......Гончаренко...Команда..!!!!!!!!!!!!
Регистрация: 6.09.2013 [жалоба]
№10 Написал: Серж1 Питер (Сегодня, 10:43) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
прекращайте конюшно-свинной срач. КОНИ МОЛОДЦЫ ОДНОЗНАЧНО! РОССИЯ ВПЕРЕД!
Регистрация: 21.07.2011 [жалоба]
№9 Написал: Иван1969 Москва (Сегодня, 10:33) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
diego milito 22,
а ты что добился? завидуй молча....иногда оч.полезно laughing
Регистрация: 5.08.2018 [жалоба]
№8 Написал: Жорж Милославский Липецк (Сегодня, 10:31) #
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Марио,молодец!!!
Регистрация: 20.05.2018 [жалоба]
№7 Написал: Volodia379 (Сегодня, 10:25) #
  • +2
  •  (2)
online

Марио ни когда не опускается ниже определенной планки очень стабильный игрок просто находка для ЦСКА! Всех воинов с большой победой!
Регистрация: 11.04.2016 [жалоба]
№6 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 10:11) #
  • +4
  •  (4)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: diego milito 22
Марсело не играл, поэтому радуйся пока, полу-бразилец.

Сам зато весь в печали?
Регистрация: 6.05.2014 [жалоба]
№5 Написал: Zenitcheg Finland (Сегодня, 10:09) #
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Барселона»
хорошая смена у цска, против реала выстояли. молодцы!


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Cataluna no es Espana!
Регистрация: 3.08.2010 [жалоба]
№4 Написал: guns111 Выборг (Сегодня, 10:04) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Ждал в конце "написал на своей странице в instagram", но нет, это же не хрюхи.


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Красно-белое шапито и вешалка для пальто
Регистрация: 16.04.2008 [жалоба]
№3 Написал: diego milito 22 (Сегодня, 10:03) #
  • -16
  •  (16)
online
Болеет за:
«Спартак»
Марсело не играл, поэтому радуйся пока, полу-бразилец.
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
№2 Написал: chubook (Сегодня, 10:00) #
  • +3
  •  (3)
online

тоже удивляюсь физике Марио, всю игру бегать в нападение ,до конца матча, в двух турнирах и сборной.
Регистрация: 26.07.2007 [жалоба]
№1 Написал: Алексей_Новгород Великий Новгород (Сегодня, 09:49) #
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online
Болеет за:
«Барселона»
Марио был лучшим, здорово отыграл на своем фланге, до последних минут еще и атаку поддерживал, как только сил хватает так пахать
Регистрация: 2.10.2018 [жалоба]
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