Кирилл Дементьев: это хорошо, что Кокорин с Мамаевым вчера еще Путина нигде не встретили

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
13:56
Губерниев: комментаторы теперь будут говорить: "посмотрите, как пробил Кокорин, словно стулом ударил" (2)
Губерниев: комментаторы теперь будут говорить: "посмотрите, как пробил Кокорин, словно стулом ударил" (2)
13:33
"В машину села пьяная девушка" - пострадавший рассказал подробности нападения Кокорина и Мамаева (21)
"В машину села пьяная девушка" - пострадавший рассказал подробности нападения Кокорина и Мамаева (21)
13:20
"Самый дорогой завтрак в истории" - Кокорин с Мамаевым предлагали 5 млн рублей за видео драки (20)
"Самый дорогой завтрак в истории" - Кокорин с Мамаевым предлагали 5 млн рублей за видео драки (20)
13:12
Василий Конов: по моей информации вопрос о наказании еще не поднимался - в "Зените" все в шоке (7)
Василий Конов: по моей информации вопрос о наказании еще не поднимался - в "Зените" все в шоке (7)
12:13
Футболка Сергея Игнашевича с ЧМ-2018 продана на благотворительном вечере за рекордную сумму (2)
Футболка Сергея Игнашевича с ЧМ-2018 продана на благотворительном вечере за рекордную сумму (2)
11:39
Виктория Лопырёва: Кокорину и Мамаеву сейчас нужно просто извиниться и загладить свою вину (28)
Виктория Лопырёва: Кокорину и Мамаеву сейчас нужно просто извиниться и загладить свою вину (28)
11:22
Адвокат пострадавшего чиновника: категорически исключаем мировое соглашение, мы пойдем до конца! (27)
Адвокат пострадавшего чиновника: категорически исключаем мировое соглашение, мы пойдем до конца! (27)
10:25
Душан Анджелкович: именно "Краснодар" будет главным соперником "Зенита" в борьбе за чемпионство (4)
Душан Анджелкович: именно "Краснодар" будет главным соперником "Зенита" в борьбе за чемпионство (4)
10:14
Источник: до инцидента в кафе, Кокорин и Мамаев избили еще одного человека - он в реанимации (57)
Источник: до инцидента в кафе, Кокорин и Мамаев избили еще одного человека - он в реанимации (57)
Вчера, 23:51
Тайсон не сыграет с "Манчестер Сити" из-за травмы
Тайсон не сыграет с "Манчестер Сити" из-за травмы
Вчера, 22:40
Сердар Азмун объявил о возвращении в сборную Ирана
Сердар Азмун объявил о возвращении в сборную Ирана
Вчера, 22:39
Горбатого могила исправит. Кокорин и Мамаев только начали играть в футбол, но опомнились и повели себя как идиоты (23)
Горбатого могила исправит. Кокорин и Мамаев только начали играть в футбол, но опомнились и повели себя как идиоты (23)
Вчера, 22:24
Артем Дзюба - Акинфееву: я жду тебя в сборной России всегда! (8)
Артем Дзюба - Акинфееву: я жду тебя в сборной России всегда! (8)
Вчера, 21:53
Заявление Минпромторга об инциденте с Кокориным и Мамаевым (11)
Заявление Минпромторга об инциденте с Кокориным и Мамаевым (11)
Вчера, 21:06
Макс Орлов попрощался со "Спартаком" (3)
Макс Орлов попрощался со "Спартаком" (3)
Вчера, 20:53
Сергей Анохин: Кокорин и Мамаев не имеют отношения к сборной. В команде здоровая атмосфера (2)
Сергей Анохин: Кокорин и Мамаев не имеют отношения к сборной. В команде здоровая атмосфера (2)
Вчера, 20:53
В Грузии пес выбежал на поле во время матча (видео) (3)
В Грузии пес выбежал на поле во время матча (видео) (3)
Вчера, 20:49
Появилось видео драки Кокорина и Мамаева с чиновником (73)
Появилось видео драки Кокорина и Мамаева с чиновником (73)
Вчера, 20:37
Футбольная ассоциация расследует слова Жозе Моуринью
Футбольная ассоциация расследует слова Жозе Моуринью
Кирилл Дементьев: это хорошо, что Кокорин с Мамаевым вчера еще Путина нигде не встретили
Спортивный комментатор Кирилл Дементьев прокомментировал скандал вокруг футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.
"Это хорошо, что Кокорин с Мамаевым вчера еще Путина нигде не встретили", – написал Дементьев в своем твиттере.
Вчера экс-футболисты сборной России избили в Москве двух человек.
"Это хорошо, что Кокорин с Мамаевым вчера еще Путина нигде не встретили", – написал Дементьев в своем твиттере.
Вчера экс-футболисты сборной России избили в Москве двух человек.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.