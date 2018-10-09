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Кирилл Дементьев: это хорошо, что Кокорин с Мамаевым вчера еще Путина нигде не встретили

Спортивный комментатор Кирилл Дементьев прокомментировал скандал вокруг футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.

"Это хорошо, что Кокорин с Мамаевым вчера еще Путина нигде не встретили", – написал Дементьев в своем твиттере.

Вчера экс-футболисты сборной России избили в Москве двух человек.
Теги: Кокорин Мамаев Путин
Сегодня, 13:40
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#8  Карелия  Петрозаводск (Сегодня, 14:01)
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Комментатор Петросян,мля


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Лучше пузо от пива,чем горб от работы. Самый звонкий крик-ТИШИНА,самый яркий свет-НОЧЬ.(Пикник)
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#7  avnik  море (Сегодня, 13:53)
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«Спартак»
Заместитель генерального директора ФГУП «НАМИ» по работе со средствами массовой информации Андрей Гармай опроверг информацию о том, что руководитель учреждения Сергей Гайсин стал жертвой побоев со стороны футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.
«Это всё вранье и фейковая информация. Сергей Владимирович полностью здоров, полчаса назад проводил совещание», – сказал Гармай в разговоре с корреспондентом..

Началось, а так было красиво про драку. ))))


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
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#6  diego milito 22   (Сегодня, 13:50)
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«Спартак»
Придурь! Путин Пашу и Сашу за версту обходит и дома сидит, когда друзья развлекаются на улицах Москвы. Ему тогда хода нет!
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#5  Городовой  Россия (Сегодня, 13:49)
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«Зенит»
Царь без охраны из дружины не ходит.И вообще чаще всего в танке под машину замаскированном ездит,в бронежилете и под прикрытием снайперов.Не надо путать с европейскими лидерами которые свободно ездят в общественном транспорте на работу ,гуляют по улицам и приходят на стадионы на открытые трибуны как все видели на ЧМ.А Дементьеву свои пять копеек только вставить.Комментатор то так себе,а так глядишь лайков соберет.


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Наше имя всегда - Зенит!Этот выбор простой и точный.Для тебя - это только жизнь.Для меня - это много больше!
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#4  avnik  море (Сегодня, 13:46)
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«Спартак»
Владимирович бы их размазал по асфальту, ну а потом бы уже сам завелся и по-куролесил маленько...


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
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#3  suarez   (Сегодня, 13:44)
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«Зенит»
Цитата: grossmeister
А что Путин? Применил бы приёмы дзюдо.

И ещё он сам звонил и Хабиба поздравлял с победой, несмотря на инцидент... Так что, может, и одобрил бы.
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#2  нетрал   (Сегодня, 13:44)
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«Зенит»
демен.. совсем берега потерял ..и что бы было?
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#1  grossmeister   (Сегодня, 13:42)
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«Зенит»
А что Путин? Применил бы приёмы дзюдо.
Регистрация: 6.08.2012 [жалоба]
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