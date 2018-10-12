Валерий Карпин: вот из-за чего футболистики мучаются с невыспавшимся тренеришкой (видео)

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин в инстаграме выложил видео с малышкой, пошутив по поводу бессонных ночей и как это сказывается на футболистах команды."Вот чем по ночам занимаемся вместо сна! А футболистики потом мучаются с невыспавшимся тренеришкой", - написал Карпин.