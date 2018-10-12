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Валерий Карпин: вот из-за чего футболистики мучаются с невыспавшимся тренеришкой (видео)

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин в инстаграме выложил видео с малышкой, пошутив по поводу бессонных ночей и как это сказывается на футболистах команды.

"Вот чем по ночам занимаемся вместо сна! А футболистики потом мучаются с невыспавшимся тренеришкой", - написал Карпин.

Теги: Карпин Ростов Видео
Сегодня, 19:20
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7
(4)
#7  rigoletto  Белгород (Сегодня, 20:28)
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Валера, отвлек на светлое массы. Молодец. А то кокоша и мамаша достали


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я думаю что всё будет хорошо
Регистрация: 22.04.2009 [жалоба]
#6  yuri  спб (Сегодня, 20:16)
  • 0
  •  (4)
online

Цитата: CHUCK NORRISS
Кот,я тебя плюсанул,правда не знаю за что. Просто,настроение хорошее!

Ты собака видать. И иногда сабаки прикладываясь к коту плюсовались ему. Но только как исключение вне очереди, господа. От настроения всё зависит , даже исход матча. Но сейчас речь о другом. Дети это как бы некие мелкие куклы, которых надо презирать. ИМХО. Но однако они бежали за котом как дурные. Кот взял и плюнул в них с высоты дерева и дури. Да.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#5  на и мудрейший  север (Сегодня, 20:03)
  • +3
  •  (3)

милота..
Регистрация: 26.09.2018 [жалоба]
#4  CHUCK NORRISS  Россия (Сегодня, 19:46)
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Loko_
Хуух, ну хоть здесь не про них smirk

smiley Я тоже радуюсь любой новости не про них!
Кот,я тебя плюсанул,правда не знаю за что. Просто,настроение хорошее!
Регистрация: 21.08.2014 [жалоба]
#3  junga  Сочи (Сегодня, 19:45)
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Loko_
Хуух, ну хоть здесь не про них


Ну как сказать, привет игрочишке, другу... нет, только не про них


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ДА, МЫ БОМЖИ!!!
Регистрация: 28.09.2010 [жалоба]
#2  yuri  спб (Сегодня, 19:27)
  • 0
  •  (6)
online

Кот не любил детей, зато дети ему улыбались. Талантливый народец , подумал он , но получил стулом по балде. О чем и речь, господа.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#1  Loko_  NN (Сегодня, 19:22)
  • +9
  •  (11)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Хуух, ну хоть здесь не про них smirk


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тыц тыц ай на нэ!
Регистрация: 9.03.2011 [жалоба]
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