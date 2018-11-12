Новости партнеров

Интернат академии "Спартака" закрыли на 90 дней из-за желтухи

Преображенский суд Москвы на 90 дней приостановил работу интерната академии "Спартака".

Постановлением суда учреждение признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.4 КоАП РФ — нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений и транспорта.

Срок административного наказания исчисляется со дня фактического приостановления деятельности интерната — с 31 октября.

Согласно материалам административного дела по факту 10 случаев заболевания воспитанников интерната, учреждение осуществляет образовательную деятельность с круглосуточным пребыванием детей в возрасте от 12-ти до 17-ти лет без санитарно-эпидемиологического заключения на данный вид деятельности. По данным Роспотребнадзора, в академии были допущены многочисленные нарушения, создавшие угрозу жизни и здоровью воспитанников.

Представители учреждения в судебном заседании пояснили, что академия признает себя виновной в правонарушении и добровольно устранила нарушения. В решение суда указано, что организацией проведена вакцинация воспитанников, проведена заключительная дезинфекция, родители детей им доверяют, в связи с чем просили не приостанавливать деятельность юридического лица в расположенном общежитии. Представители академии также отметили, что организация не имеет отношения к процессу питания.

"Интерфакс"
Теги: Спартак
Сегодня, 16:30
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
3
(1)
#3  ДЯДЬКА   (Сегодня, 16:41)
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
ЦСКА
Офигеть! Кто заболел, может поставить крест на спортивной карьере.
Регистрация: 15.05.2015 [жалоба]
#2  Lana Del Andrey  Rostov-on-Don (Сегодня, 16:35)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Ростов»
Броматан в таком возрасте вреден anguished
Регистрация: 3.05.2014 [жалоба]
#1  СТАРЫЙ СПАРТАЧ  Россия, Владимир (Сегодня, 16:34)
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
сколько можно об одном и том же!?
Регистрация: 23.03.2009 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.