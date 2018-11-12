Интернат академии "Спартака" закрыли на 90 дней из-за желтухи

Преображенский суд Москвы на 90 дней приостановил работу интерната академии "Спартака".Постановлением суда учреждение признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.4 КоАП РФ — нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений и транспорта.Срок административного наказания исчисляется со дня фактического приостановления деятельности интерната — с 31 октября.Согласно материалам административного дела по факту 10 случаев заболевания воспитанников интерната, учреждение осуществляет образовательную деятельность с круглосуточным пребыванием детей в возрасте от 12-ти до 17-ти лет без санитарно-эпидемиологического заключения на данный вид деятельности. По данным Роспотребнадзора, в академии были допущены многочисленные нарушения, создавшие угрозу жизни и здоровью воспитанников.Представители учреждения в судебном заседании пояснили, что академия признает себя виновной в правонарушении и добровольно устранила нарушения. В решение суда указано, что организацией проведена вакцинация воспитанников, проведена заключительная дезинфекция, родители детей им доверяют, в связи с чем просили не приостанавливать деятельность юридического лица в расположенном общежитии. Представители академии также отметили, что организация не имеет отношения к процессу питания.