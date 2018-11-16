Роман Зобнин не сыграет со Швецией

Полузащитник сборной России Роман Зобнин не сыграет в заключительном матче группового этапа Лиги наций, в котором 20 ноября команда Станислава Черчесова встретится со Швецией. Завтра хавбек вылетит в Москву.Зобнин не тренировался в общей группе перед товарищеским матчем с Германией (0:3).