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Роман Зобнин не сыграет со Швецией

Полузащитник сборной России Роман Зобнин не сыграет в заключительном матче группового этапа Лиги наций, в котором 20 ноября команда Станислава Черчесова встретится со Швецией. Завтра хавбек вылетит в Москву.

Зобнин не тренировался в общей группе перед товарищеским матчем с Германией (0:3).

"Чемпионат.сом"
Теги: Зобнин Сборная России Сборная Швеции
Сегодня, 03:05
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