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"Урал" впервые в истории обыграл "Локомотив" на выезде

В матче 15-го тура РПЛ "Урал" обыграл в гостях "Локомотив".

Для "Урала" под его нынешним названием эта победа стала первой в истории противостояния с "железнодорожниками" в Москве.

В предыдущих пяти матчах РПЛ "Локомотив" на своём поле три раза обыгрывал "Урал", а ещё две встречи завершились вничью.
Теги: Урал Локомотив
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