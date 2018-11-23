"Урал" впервые в истории обыграл "Локомотив" на выезде

В матче 15-го тура РПЛ "Урал" обыграл в гостях "Локомотив".Для "Урала" под его нынешним названием эта победа стала первой в истории противостояния с "железнодорожниками" в Москве.В предыдущих пяти матчах РПЛ "Локомотив" на своём поле три раза обыгрывал "Урал", а ещё две встречи завершились вничью.