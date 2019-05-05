Борис Игнатьев: второе место займет "Локомотив", третье - "Краснодар"

Россия РПЛ 2018/19
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
12:25
Александр Медведев: Кокорин? Все, кто имеет право получить медаль за победу в чемпионате, ее получат (3)
Александр Медведев: Кокорин? Все, кто имеет право получить медаль за победу в чемпионате, ее получат (3)
11:44
Александр Горшков: Кокорин тоже чемпион, какую-то лепту он внес. Случившееся нужно оставить за скобками (1)
Александр Горшков: Кокорин тоже чемпион, какую-то лепту он внес. Случившееся нужно оставить за скобками (1)
10:41
Отец Дзюбы: Карпин вытирал ноги об Артема и вышвыривал в аренду, даже когда он все хорошо делал (28)
Отец Дзюбы: Карпин вытирал ноги об Артема и вышвыривал в аренду, даже когда он все хорошо делал (28)
08:29
Мирча Луческу: "Зенит" очень силен. Есть вероятность, что я приеду на празднование чемпионства (1)
Мирча Луческу: "Зенит" очень силен. Есть вероятность, что я приеду на празднование чемпионства (1)
02:41
Конкуренты подарили «Зениту» чемпионство: московские клубы и «Краснодар» не справились с чемпионской гонкой (18)
Конкуренты подарили «Зениту» чемпионство: московские клубы и «Краснодар» не справились с чемпионской гонкой (18)
02:35
Михаил Шац: это чемпионство Семака, именно ему должны быть благодарны "Зенит" и болельщики (3)
Михаил Шац: это чемпионство Семака, именно ему должны быть благодарны "Зенит" и болельщики (3)
02:09
Владимир Быстров: заслуга Кокорина в успехе "Зенита" тоже есть, он такой же чемпион России (10)
Владимир Быстров: заслуга Кокорина в успехе "Зенита" тоже есть, он такой же чемпион России (10)
00:29
Вячеслав Малафеев: чемпионство "Зенита" будет примером всем скептикам и всем, кто не верил в команду (4)
Вячеслав Малафеев: чемпионство "Зенита" будет примером всем скептикам и всем, кто не верил в команду (4)
Вчера, 23:48
Владислав Радимов: видел все переживания Семака в течение сезона. Теперь жду от него проставы за чемпионство (4)
Владислав Радимов: видел все переживания Семака в течение сезона. Теперь жду от него проставы за чемпионство (4)
Вчера, 23:48
"Ливерпуль" вырвал победу у "Ньюкасла" (2)
"Ливерпуль" вырвал победу у "Ньюкасла" (2)
Вчера, 23:18
Александр Панов: я не буду поздравлять "Зенит" (38)
Александр Панов: я не буду поздравлять "Зенит" (38)
Вчера, 22:07
Игорь Черевченко ответил на вопрос, получил ли он благодарность от "Зенита" за победу над "Локомотивом" (3)
Игорь Черевченко ответил на вопрос, получил ли он благодарность от "Зенита" за победу над "Локомотивом" (3)
Вчера, 22:07
Не только Дзюба впервые стал чемпионом. Кокорин и Заболотный - тоже, а Семак вошёл в историю (11)
Не только Дзюба впервые стал чемпионом. Кокорин и Заболотный - тоже, а Семак вошёл в историю (11)
Вчера, 22:05
Юрий Семин: Тула помогла "Зениту" стать чемпионом. Поздравляем! (9)
Юрий Семин: Тула помогла "Зениту" стать чемпионом. Поздравляем! (9)
Вчера, 22:00
"Зенит" получит кубок чемпионов России на вечное хранение (5)
"Зенит" получит кубок чемпионов России на вечное хранение (5)
Борис Игнатьев: второе место займет "Локомотив", третье - "Краснодар"
Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев в интервью корреспонденту Rusfootball.info Виктории Яковлевой прокомментировал досрочное чемпионство «Зенита», а также поделился мыслями по поводу борьбы за призовые места в РПЛ.
- Не сказал бы, что это настолько уж неожиданно - все время мы видели, что во главе этого пелотона идет «Зенит». И все ждали, что это скоро произойдет. Думали, что может произойти и сейчас. Конечно, всем бы хотелось обострения ситуации в борьбе за золотые медали вплоть до последнего тура. Но если говорить о себе, то я не могу сказать, что очень расстроился из-за того, что интрига в борьбе за чемпионство завершилась. Что ж, теперь будет другая интрига - будет интересно узнать, кто займёт второе и третье места - кто будет представлять страну в Лиге чемпионов. И до шестого места будем внимательно смотреть за турнирной таблице.
- Но поражение «Локомотива» от тульского «Арсенала», которое немало поспособствовало тому, что «Зенит» оформил титул за три тура до финиша, наверное, было неожиданно?..
- Конечно, неожиданно. Тем более «Локо» в весенней части сезона играет по-чемпионски. Обыгрывали практически все команды, за исключением ничейного результата с «Зенитом». Видимо, в прошедшем матче не хватило внутренней мотивации, поэтому первый тайм не получился. В то же время у тульского «Арсенала» была хорошая, четко отлаженная игра. Во втором тайме «Локомотив» прибавил в эмоциях, страсти, желании, но все равно не вышел на тот уровень, к которому нас приучил.
- Кто займёт второе и третье места?
- Второе - «Локомотив», а бронза, думаю, достанется «Краснодару».
- Словом, ЦСКА останется без медалей?
- У «Краснодара» очковое преимущество перед соперником. Это минимальное преимущество, но, думаю, краснодарцы им грамотно воспользуются.
- Могут футболисты тульского «Арсенала» обойти в турнирной таблице «Спартак»?
- Нет, думаю, что «Спартак» уже не должен потерять позиции - календарь команды на финише чемпионата сложным назвать нельзя.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.