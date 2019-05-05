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# Команда И О
1 Зенит 27 58
2 Локомотив 27 49
3 Краснодар 26 46
4 ЦСКА 26 44
5 Спартак 27 43
6 Арсенал Тула 27 42
7 Оренбург 27 36
8 Ахмат 27 36
9 Ростов 26 36
10 Рубин 27 35
11 Урал 27 33
12 Динамо 26 29
13 Крылья Советов 26 27
14 Уфа 26 25
15 Анжи 27 20
16 Енисей 27 19
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Борис Игнатьев: второе место займет "Локомотив", третье - "Краснодар"

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев в интервью корреспонденту Rusfootball.info Виктории Яковлевой прокомментировал досрочное чемпионство «Зенита», а также поделился мыслями по поводу борьбы за призовые места в РПЛ.

- Удивлены, что «Зенит» оформил чемпионство уже в этом туре?

- Не сказал бы, что это настолько уж неожиданно - все время мы видели, что во главе этого пелотона идет «Зенит». И все ждали, что это скоро произойдет. Думали, что может произойти и сейчас. Конечно, всем бы хотелось обострения ситуации в борьбе за золотые медали вплоть до последнего тура. Но если говорить о себе, то я не могу сказать, что очень расстроился из-за того, что интрига в борьбе за чемпионство завершилась. Что ж, теперь будет другая интрига - будет интересно узнать, кто займёт второе и третье места - кто будет представлять страну в Лиге чемпионов. И до шестого места будем внимательно смотреть за турнирной таблице.

- Но поражение «Локомотива» от тульского «Арсенала», которое немало поспособствовало тому, что «Зенит» оформил титул за три тура до финиша, наверное, было неожиданно?..

- Конечно, неожиданно. Тем более «Локо» в весенней части сезона играет по-чемпионски. Обыгрывали практически все команды, за исключением ничейного результата с «Зенитом». Видимо, в прошедшем матче не хватило внутренней мотивации, поэтому первый тайм не получился. В то же время у тульского «Арсенала» была хорошая, четко отлаженная игра. Во втором тайме «Локомотив» прибавил в эмоциях, страсти, желании, но все равно не вышел на тот уровень, к которому нас приучил.

- Кто займёт второе и третье места?

- Второе - «Локомотив», а бронза, думаю, достанется «Краснодару».

- Словом, ЦСКА останется без медалей?

- У «Краснодара» очковое преимущество перед соперником. Это минимальное преимущество, но, думаю, краснодарцы им грамотно воспользуются.

- Могут футболисты тульского «Арсенала» обойти в турнирной таблице «Спартак»?

- Нет, думаю, что «Спартак» уже не должен потерять позиции - календарь команды на финише чемпионата сложным назвать нельзя.
Теги: Игнатьев Локомотив Краснодар ЦСКА Спартак Зенит
Сегодня, 13:10
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#1  verhdon27  ст. Казанская (Сегодня, 13:58)
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Болеет за:
«Ростов»
Краснодар все же больше заслуживает 2 места.
Регистрация: 16.05.2017 [жалоба]
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