Борис Игнатьев: второе место займет "Локомотив", третье - "Краснодар"

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев в интервью корреспонденту Rusfootball.info Виктории Яковлевой прокомментировал досрочное чемпионство «Зенита», а также поделился мыслями по поводу борьбы за призовые места в РПЛ.

- Не сказал бы, что это настолько уж неожиданно - все время мы видели, что во главе этого пелотона идет «Зенит». И все ждали, что это скоро произойдет. Думали, что может произойти и сейчас. Конечно, всем бы хотелось обострения ситуации в борьбе за золотые медали вплоть до последнего тура. Но если говорить о себе, то я не могу сказать, что очень расстроился из-за того, что интрига в борьбе за чемпионство завершилась. Что ж, теперь будет другая интрига - будет интересно узнать, кто займёт второе и третье места - кто будет представлять страну в Лиге чемпионов. И до шестого места будем внимательно смотреть за турнирной таблице.- Конечно, неожиданно. Тем более «Локо» в весенней части сезона играет по-чемпионски. Обыгрывали практически все команды, за исключением ничейного результата с «Зенитом». Видимо, в прошедшем матче не хватило внутренней мотивации, поэтому первый тайм не получился. В то же время у тульского «Арсенала» была хорошая, четко отлаженная игра. Во втором тайме «Локомотив» прибавил в эмоциях, страсти, желании, но все равно не вышел на тот уровень, к которому нас приучил.- Второе - «Локомотив», а бронза, думаю, достанется «Краснодару».- У «Краснодара» очковое преимущество перед соперником. Это минимальное преимущество, но, думаю, краснодарцы им грамотно воспользуются.- Нет, думаю, что «Спартак» уже не должен потерять позиции - календарь команды на финише чемпионата сложным назвать нельзя.