- Полиция выполняла обычную свою работу. Почему никто не вспоминает, что один из болельщиков "Спартака" ударил одного из секьюрити в лицо? Это нормально?
А когда к нему применили меры, насколько мне известно, с ними обошлись тактично, все в пределах допустимого. Утром следующего дня были все отпущены, я проверял, - приводят РИА Новости слова губернатора.
Губернатор Ростовской области: с болельщиками "Спартака" обошлись тактично
Губернатор Ростовской области Василий Голубев прокомментировал инцидент, случившийся после матча второго тура "Ростов" - "Спартак"
Фото: sarafan23.ru
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