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Олег Кононов - о дисквалификации Семака: это эмоции. Каждый тренер справляется с ними самостоятельно

Главный тренер "Спартака" Олег Кононов на фоне дисквалификации главного тренера "Зенита" Сергея Семака за слова в адрес арбитров матча "Зенит" - "Ахмат" рассказал о том, получал ли он когда-нибудь дисквалификацию, порассуждал о том, как дисквалификация тренера может повлиять на команду, и рассказал о своем отношении к дисквалификациям за проявление эмоций.
Фото: Rusfootball.info
"Меня никогда не дисквалифицировали. Что касается работы у бровки — все делается до игры на тренировках. Конечно, какие-то детали важно, чтобы игроки знали. Но можно в перерыве что-то сказать игрокам.

Что до моего отношения, это эмоции. Каждый из тренеров справляется с ними самостоятельно", - цитирует Кононова Sport24.ru.


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Теги: Кононов Семак Спартак Зенит
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