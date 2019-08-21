Олег Кононов - о дисквалификации Семака: это эмоции. Каждый тренер справляется с ними самостоятельно

Главный тренер "Спартака" Олег Кононов на фоне дисквалификации главного тренера "Зенита" Сергея Семака за слова в адрес арбитров матча "Зенит" - "Ахмат" рассказал о том, получал ли он когда-нибудь дисквалификацию, порассуждал о том, как дисквалификация тренера может повлиять на команду, и рассказал о своем отношении к дисквалификациям за проявление эмоций.



Фото: Rusfootball.info