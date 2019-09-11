Александр Егоров: ситуация с судейством и у меня самого на 100% вызывает бурю возмущений

Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Александр Егоров прокомментировал работу арбитров на старте сезона в Премьер-Лиге.

Фото: Федор Успенский, «СЭ»