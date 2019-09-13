- Вы видели голы Зенита?! Стандарт, высосанный из пальца, гол с пенальти, подача... Когда нам забивали, боковой не знаю, что делал. Спал, наверное? Да, "Зенит" контролировал игру. Мы сами отдали инициативу. Мы сами привезли три гола.
- Почему Бауэр играл против Дзюбы в голевом моменте при наличии трех центральным защитников?
- Мы еще не видели. Надо посмотреть повтор. У нас сейчас выходной будет, дай бог, что Горбатенко поправится. Пять человек основного состава не играли сегодня. Но я поздравляю "Зенит" с победой и желаю удачи в Лиге чемпионов.
Игорь Черевченко: вы видели голы "Зенита"?!
Главный тренер тульского "Арсенала" Игорь Черевченко в эфире телеканала "Матч премьер" прокомментировал поражение от "Зенита" (1:3).
Фото: newstula
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