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Состояние 17-летнего игрока "Рубина" Фомина после срочной госпитализации остается стабильно тяжелым

"Рубин" опубликовал на официальном сайте клуба заявление, в котором рассказал о состоянии 17-летнего футболиста Вячеслава Фомина после серьезной травмы, полученной в гостевом матче молодежного первенства России против "Спартака".

"18 октября на 69-й минуте матча молодежного первенства РПЛ на московском стадионе "Спартак" 17-летний игрок нашей молодежной команды Вячеслав Фомин после неудачного столкновения с соперником покинул поле. Спустя некоторое время после матча самочувствие Вячеслава ухудшилось.

После срочной госпитализации в одну из московских больниц врачи диагностировали тупую травму живота и большую потерю крови. Вячеслав был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких и сейчас находится под контролем реаниматологов. Спустя более суток состояние игрока остается стабильно тяжелым.

Желаем Славе сил и скорейшего выздоровления!" — говорится в сообщении "Рубина".

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Вчера в матче со «Спартаком» 17-летний игрок нашей молодежной команды Вячеслав Фомин после неудачного столкновения с соперником получил повреждение и покинул поле. Спустя некоторое время после игры самочувствие Вячеслава ухудшилось. После срочной госпитализации в одну из московских больниц врачи диагностировали у него тупую травму живота и большую потерю крови. Вячеслав был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких и сейчас находится под контролем реаниматологов. Спустя более суток состояние игрока остается стабильно тяжелым. ? Желаем @fo_ma3 сил и скорейшего выздоровления! ??

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Теги: Фомин Рубин
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