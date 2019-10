Состояние 17-летнего игрока "Рубина" Фомина после срочной госпитализации остается стабильно тяжелым

View this post on Instagram

Вчера в матче со «Спартаком» 17-летний игрок нашей молодежной команды Вячеслав Фомин после неудачного столкновения с соперником получил повреждение и покинул поле. Спустя некоторое время после игры самочувствие Вячеслава ухудшилось. После срочной госпитализации в одну из московских больниц врачи диагностировали у него тупую травму живота и большую потерю крови. Вячеслав был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких и сейчас находится под контролем реаниматологов. Спустя более суток состояние игрока остается стабильно тяжелым. ? Желаем @fo_ma3 сил и скорейшего выздоровления! ??