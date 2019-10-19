Состояние 17-летнего игрока "Рубина" Фомина после срочной госпитализации остается стабильно тяжелым

"Рубин" опубликовал на официальном сайте клуба заявление, в котором рассказал о состоянии 17-летнего футболиста Вячеслава Фомина после серьезной травмы, полученной в гостевом матче молодежного первенства России против "Спартака"."18 октября на 69-й минуте матча молодежного первенства РПЛ на московском стадионе "Спартак" 17-летний игрок нашей молодежной команды Вячеслав Фомин после неудачного столкновения с соперником покинул поле. Спустя некоторое время после матча самочувствие Вячеслава ухудшилось.После срочной госпитализации в одну из московских больниц врачи диагностировали тупую травму живота и большую потерю крови. Вячеслав был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких и сейчас находится под контролем реаниматологов. Спустя более суток состояние игрока остается стабильно тяжелым.Желаем Славе сил и скорейшего выздоровления!" — говорится в сообщении "Рубина".