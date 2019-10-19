Состояние 17-летнего игрока "Рубина" Фомина после срочной госпитализации остается стабильно тяжелым

"18 октября на 69-й минуте матча молодежного первенства РПЛ на московском стадионе "Спартак" 17-летний игрок нашей молодежной команды Вячеслав Фомин после неудачного столкновения с соперником покинул поле. Спустя некоторое время после матча самочувствие Вячеслава ухудшилось.
После срочной госпитализации в одну из московских больниц врачи диагностировали тупую травму живота и большую потерю крови. Вячеслав был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких и сейчас находится под контролем реаниматологов. Спустя более суток состояние игрока остается стабильно тяжелым.
Желаем Славе сил и скорейшего выздоровления!" — говорится в сообщении "Рубина".
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Вчера в матче со «Спартаком» 17-летний игрок нашей молодежной команды Вячеслав Фомин после неудачного столкновения с соперником получил повреждение и покинул поле. Спустя некоторое время после игры самочувствие Вячеслава ухудшилось. После срочной госпитализации в одну из московских больниц врачи диагностировали у него тупую травму живота и большую потерю крови. Вячеслав был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких и сейчас находится под контролем реаниматологов. Спустя более суток состояние игрока остается стабильно тяжелым. ? Желаем @fo_ma3 сил и скорейшего выздоровления! ??