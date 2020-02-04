- Я следил за Леонидом Викторовичем, когда он тренировал в Европе. Для него – это хороший опыт. Результат, может быть, не так хорош. Сейчас он вернулся в Россию. «Рубин» - неплохой вариант, - цитирует Натхо sport24.
Напомним, что последним европейским клубом Слуцкого был голландский "Витесс", который он тренировал с 2018 по 2019 год. В 2017 году он возглавлял английский "Халл". С декабря 2019 Слуцкий - главный тренер казанского "Рубина".
31 - летний Натхо пересекался с российским специалистом в московском ЦСКА, в котором он играл с 2014 по 2018 год.
Натхо: у Слуцкого был хороший опыт в Европе
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