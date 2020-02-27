Джикия: Соболев в "МЮ"? Вы их нападение видели? Что они с ним будут делать?

Защитник "Спартака" Георгий Джикия рассказал, почему мало российских футболистов решается на отъезд в зарубежные чемпионаты.
Фото: ФК "Спартак"
Напомним, зимой нападающий "Локомотива" Федор Смолов перешел на правах аренды в "Сельту", за которую провел четыре матча и забил один гол.

Перед переходом нападающего "Крыльев" Александра Соболева в "Спартак" СМИ сообщали, что в его услугах заинтересован "Манчестер Юнайтед". Сам 22-летний форвард, комментируя эту информацию, заявил, что это "желтая пресса" и "такого быть не может".

В нынешнем сезоне Соболев провел за "Крылья" 18 матчей и забил 10 голов. Его соглашение со "Спартаком" рассчитано до конца сезона.

"Почему мало кто из российских футболистов выходит из зоны комфорта? Не мало. А мало кого туда зовут. Вот с чего нужно начинать.

Уверен, в 70 процентах случаев европейские клубы даже не в курсе, что они интересуются какими-то российскими футболистами. Не забывайте про агентскую историю. Помнится, как-то писали, что Соболевым якобы интересуется "Манчестер Юнайтед". Вы их нападение видели? Там каждый по 50 миллионов евро стоит. Что они с Соболевым делать будут?", - приводит слова Джикии Российская газета.


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Теги: Джикия Соболев Спартак Манчестер Юнайтед АПЛ
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