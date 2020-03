Экс-голкипер "Локомотива" перешёл в казахстанский клуб

View this post on Instagram

МИРОСЛАВ ЛОБАНЦЕВ - ИГРОК "КЫЗЫЛ-ЖАР СК" В российской столице, в школе «Спартака» начал заниматься футболом. В 2004 году Мирослав перешёл в школу клуба «Локомотив». Летом 2011 он был в заявке «Локо» на участие в чемпионате России. Дебют Лобанцева в составе молодёжной команды «железнодорожников» состоялся 20 августа в матче молодёжного первенства против «Краснодара». 20 июля москвич появился в стартовом составе «Локо», дебютировав в официальных матчах за первую команду. В 2015 году перешёл на правах аренды в самарские «Крылья Советов» до конца сезона. В прошлом году Лобанцев провел 11 сухих матчей. В текущем первенстве 24-летний воспитанник «Локомотива» провел за ФК “Ротор” 4 матча, в которых пропустил 3 мяча. Дата рождения: 27.05.1995 г Рост: 189 см Вес: 90 кг Гражданство: Россия #FCQyzyljar