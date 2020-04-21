— Асхабадзе (на тот момент генеральный директор "Спартака") и Челоянц (на тот момент акционер клуба) не хотели, чтобы я оставался в "Спартаке". Челоянц продвигал другого нападающего, своего любимчика Мовсисяна. Я на сборе в Марбелье ждал, когда прилетит Федун, чтобы поговорить с ним, он сам попросил.
Он прилетел и прошел мимо меня, не пожал руки. Начался матч, меня выпустили во втором тайме и через 10 минут заменили. Я тут же позвонил, чтобы сказать "Зениту" "да", — цитирует футболиста журналист Сергей Егоров.
Напомним, 31-летний Дзюба - воспитанник "Спартака". Он выступал за "красно-белых" с 2006 по 2015 год. Летом 2015 года на правах свободного агента присоединился к "Зениту", с которым выиграл чемпионат России в сезоне 2018/19.
За 167 матчей в составе питерского клуба нападающий забил 73 гола и отдал 51 ассист. В "Спартаке" за 126 матчей Дзюба забил 26 голов. Сейчас форвард оценивается порталом Transfermarkt в 13 млн евро.
Тинькофф Российская Премьер-лига была приостановлена как минимум до 31 мая из-за распространения коронавируса. За последние сутки у 5 642 человек в России выявили коронавирусную инфекцию. Всего в стране 52 763 заболевших. 3 873 человека вылечилось, 456 - умерло.
"Зенит" до приостановки чемпионата занимал первое место в турнирной таблице с 50 очками после 22-ух туров.
Дзюба объяснил, почему ушел из "Спартака" в "Зенит"
Фото: Rusfootball.info
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