Несколько болельщиков "Спартака" задержаны в Туле перед входом на стадион.
Об этом сообщает "Чемпионат".
"Приехали на стадион, сотрудники полиции подошли и попросили проехать с ними в отделение", - сказал один из болельщиков.
Сегодня "Спартак" в рамках 23-го тура чемпионата России сыграет с "Арсеналом". Встреча начнется в 16:30 мск.
Московский клуб после 22 туров занимает 8-е место в турнирной таблице, набрав 28 очков.
Один из фанатов "Спартака" задержан за участие в проводах команды в Тулу. Еще двое в розыске
Нескольких болельщиков "Спартака" задержали на входе на стадион в Туле
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!