По информации источника, после подписания "матрасниками" хавбека Жоффрея Кондогбия, мадридский клуба задумался над тем, чтобы продать Эрреру.
Претендентами на мексиканца являются "Порту" и "Зенит". Вариант с российской командой является более выгодным для футболиста в финансовом плане.
В текущем сезоне Эррера сыграл за "Атлетико" 7 матчей и сделал 1 результативную переду. Ресурс Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 10 млн евро. Его контракт с мадридским клубом рассчитан до лета 2022 года.
Источник: El Mundo Deportivo
"Зенит" по-прежнему интересуется хавбеком "Атлетико" Эррерой
Полузащитник "Атлетико" Эктор Эррера может сменить клубную прописку в зимнее трансферное окно.
Фото: ФК "Атлетико"
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