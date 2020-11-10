"Я не верю, что Гончаренко может быть разочарован в Гайче. Просто в России до сих пор так и не увидели, как может играть Адольфо. Как только ему дадут больше минут на поле, Гайч начнет исправно забивать и оправдывать свой трансфер.
Мне звонили из Федерации футбола Аргентины. И мне прямо сказали: "Мы хотели вызвать Гайча в главную сборную, но он не играет в ЦСКА". В Аргентине пристально следят за Адольфо. Как и во всей Европе", – приводит слова Каро Metaratings.ru.
Напомним, что Гайч перешел в ЦСКА в минувшее трансферное окно. Сделка по переходу нападающего обошлась московскому клубу в 9,5 млн евро.
В текущем сезоне 21-летний форвард принял участие в 12-и матчах в составе красно-синих во всех турнирах. В них Гайч отметился 1 забитым голом и 1 голевой передачей.
Агент Гайча: Адольфо хотели вызвать в сборную Аргентины, но он не играет в ЦСКА
Пабло Каро, агент нападающего ЦСКА Адольфо Гайча,
Фото: ПФК ЦСКА
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