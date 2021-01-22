Как сообщает источник, во время переговоров между ЦСКА и "Дженоа" о переходе в итальянскую команду нападающего Адольфо Гайча возникли разногласия. В частности, стороны не могут договориться о сроке аренды и сумме компенсации. Существует два варианта - на 6 и на 18 месяцев.
Ранее сообщалось, что Гайч дал согласие на переход в "Дженоа". С игроком также контактировали немецкий "Унион", итальянские клубы "Парма" и "Болонья", бельгийский "Генк".
Адольфо Гайч перешел в ЦСКА в прошлом году. Стоимость трансфера составила 8,5 млн евро.
В нынешнем сезоне он провел 13 матчей за ЦСКА в рамках РПЛ. В них у аргентинского форварда одна голевая передача.
ЦСКА идет на 2-м месте в таблице российского чемпионата. "Армейцы" набрали 37 очков в 19-ти матчах.
Источник: Tuttomercatoweb
Источник: ЦСКА и "Дженоа" не могут договориться о сроке аренды Гайча
ЦСКА и "Дженоа" продолжают переговоры о трансфере форварда армейской команды Адольфо Гайча.
Фото: "Getty Images"
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