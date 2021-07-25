Крыховяк заявил, что "Локомотив" плохо сыграл в поединке за Суперкубок с "Зенитом" (0:3), но в матче с "Арсеналом" продемонстрировал хороший футбол.
"Против этой команды всегда тяжело играть. Но самое важное, что мы взяли три очка, мы проявили характер. Очень плохо сыграли с "Зенитом" в матче за Суперкубок, однако в этот раз показали хороший футбол. "Арсенал" забил в первом тайме, но мы ответили во второй половине игры", - сказал Крыховяк.
Источник: Спорт-Экспресс
"Локомотив" одержал волевую победу над "Арсеналом", заканчивая игру в большинстве
Крыховяк прокомментировал победу "Локомотива" над "Арсеналом"
Хавбек "Локомотива" Гжегож Крыховяк поделился мнением о победе над "Арсеналом" в матче первого тура РПЛ (3:1).
Фото: "Локомотив"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!