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Крыховяк прокомментировал победу "Локомотива" над "Арсеналом"

Хавбек "Локомотива" Гжегож Крыховяк поделился мнением о победе над "Арсеналом" в матче первого тура РПЛ (3:1).
Фото: "Локомотив"
Крыховяк заявил, что "Локомотив" плохо сыграл в поединке за Суперкубок с "Зенитом" (0:3), но в матче с "Арсеналом" продемонстрировал хороший футбол.

"Против этой команды всегда тяжело играть. Но самое важное, что мы взяли три очка, мы проявили характер. Очень плохо сыграли с "Зенитом" в матче за Суперкубок, однако в этот раз показали хороший футбол. "Арсенал" забил в первом тайме, но мы ответили во второй половине игры", - сказал Крыховяк.

Источник: Спорт-Экспресс

"Локомотив" одержал волевую победу над "Арсеналом", заканчивая игру в большинстве

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Теги: Крыховяк Локомотив
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