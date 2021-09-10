Напомним, что ранее Путин выступил против отмены лимита на иностранных футболистов в чемпионате России.
Терюшков поддержал позицию президента России в данном вопросе.
"После прошедших Олимпийских игр, чемпионата Европы президент очень верно заметил, что нужно уделять внимание развитию нашего футбола. Конечно, надо ограничивать участие легионеров в чемпионате", - сказал Терюшков.
Источник: Чемпионат
Президент "Урала" - о словах Путина: не буду ничего комментировать, я всегда был за лимит. Всё!
Министр спорта Московской области: конечно, надо ограничивать участие легионеров в чемпионате России
Министр спорта Московской области Роман Терюшков поделился мнением о словах президента России Владимира Путина по вопросу лимита на легионеров в РПЛ.
Фото: РИА Новости
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!