Министр спорта Московской области: конечно, надо ограничивать участие легионеров в чемпионате России

Министр спорта Московской области Роман Терюшков поделился мнением о словах президента России Владимира Путина по вопросу лимита на легионеров в РПЛ.

Фото: РИА Новости