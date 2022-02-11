Семак отметил, что кадровая ситуация "Зенита" улучшилась на втором сборе, поскольку в строй вернулись игроки, восстановившиеся после травм. При этом тренер заявил, что ему хотелось бы, чтобы подготовка команды к возобновлению сезона продолжалась дольше и прошла более качественно.
"Главное было избежать серьезных травм. К сожалению, у нас есть вопрос в этом отношении. Мы нормально подработали с учетом той ситуации, в которой мы оказались на первом сборе - с большим количеством травмированных и заболевших. На втором сборе более-менее все работали, смогли сыграть по полному матчу. Минимум выполнен, но хотелось побольше и лучше подготовиться к первой игре года", - заявил Семак.
Напомним, что сегодня, 11 февраля, "Зенит" завершил зимние сборы товарищеским матчем с "Брондбю". Петербуржцы обыграли датскую команду благодаря голам Нуралы Алипа и Артема Дзюбы (2:1).
Источник: Спорт-Экспресс
Семак после победы над "Брондбю" подвел итоги сборов "Зенита"
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак подвел итоги зимних сборов команды.
Фото: "Зенит"