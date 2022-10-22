Агент Мантуана - о возможном выкупе игрока "Зенитом": пока новостей нет

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Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Оренбург
14:00
ЦСКАНе начат
П1 3.05X 3.7П2 2.24
Спартак
16:30
ХимкиНе начат
П1 1.37X 5.6П2 7.4
Ахмат
19:00
ТорпедоНе начат
П1 1.45X 4.7П2 7.2

Футбольная национальная лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
СКА-Хабаровск
10:00
ВелесНе начат
Акрон
15:00
РубинНе начат
П1 3.65X 3.5П2 2
Динамо Мх
16:00
КубаньНе начат
П1 2.26X 3.25П2 3.2
Краснодар-2
16:00
АланияНе начат
П1 4.2X 3.8П2 1.79
Шинник
16:00
КАМАЗНе начат
П1 2.17X 3.25П2 3.4
Арсенал Тула
17:00
ВолгарьНе начат
П1 1.82X 3.55П2 4.4
Балтика
18:00
Волга УлНе начат
П1 1.44X 4.4П2 7.4
Родина
18:00
НефтехимикНе начат
П1 2.43X 3.2П2 3

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Вулверхэмптон
16:00
Лестер СитиНе начат
П1 2.38X 3.3П2 3.15
Саутгемптон
16:00
АрсеналНе начат
П1 6.4X 4.7П2 1.49
Астон Вилла
16:00
БрентфордНе начат
П1 2.14X 3.4П2 3.6
Лидс
16:00
ФулхэмНе начат
П1 2.07X 3.75П2 3.45
Тоттенхэм
18:30
Ньюкасл ЮнайтедНе начат
П1 2.09X 3.5П2 3.65

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Эспаньол
15:00
ЭльчеНе начат
П1 1.68X 3.85П2 5.4
Бетис
17:15
АтлетикоНе начат
П1 3.1X 3.2П2 2.45
Вильярреал
19:30
АльмерияНе начат
П1 1.42X 5П2 7.4
Жирона
19:30
ОсасунаНе начат
П1 2.48X 3.15П2 3.15
Барселона
22:00
АтлетикНе начат
П1 1.51X 4.8П2 6

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Удинезе
13:30
ТориноНе начат
П1 1.93X 3.45П2 4.1
Болонья
16:00
ЛеччеНе начат
П1 2.29X 3.1П2 3.5
Аталанта
19:00
ЛациоНе начат
П1 2.05X 3.55П2 3.65
Рома
21:45
НаполиНе начат
П1 2.85X 3.4П2 2.5

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Бохум
16:30
УнионНе начат
П1 4.3X 3.5П2 1.92
Герта
18:30
Шальке-04Не начат
П1 1.85X 3.85П2 4.2

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Анже
14:00
РеннНе начат
П1 5.2X 4.3П2 1.62
Реймс
16:00
ОсерНе начат
П1 1.87X 3.8П2 4.1
Клермон
16:00
БрестНе начат
П1 2.29X 3.45П2 3.2
Тулуза
16:00
СтрасбургНе начат
П1 2.3X 3.5П2 3.1
Труа
16:00
ЛорьянНе начат
П1 2.39X 3.45П2 3.05
Ницца
18:05
НантНе начат
П1 2.06X 3.4П2 3.8
Лилль
21:45
МонакоНе начат
П1 2.38X 3.6П2 2.95
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Агент Мантуана - о возможном выкупе игрока "Зенитом": пока новостей нет

Луис Фернандо Гарсия, агент полузащитника "Зенита" Густаво Мантуана, высказался по поводу возможного выкупа петербургским клубом прав на футболиста.
Фото: ФК "Зенит"
Мантуан стал частью сделки "Зенита" и "Коринтианса" по обмену игроками. В бразильский клуб перешел нападающий Юри Алберто. В обратном направлении, помимо Густаво, также отправился вратарь Иван. Арендное соглашение рассчитано до конца сезона-2022/23.

"Выкуп Густаво? По этой теме пока новостей нет", - цитирует агента РБ Спорт.

Мантуан провел за "Зенит" 12 матчей во всех турнирах, на его счету 2 гола в Российской Премьер-лиге (РПЛ).

"Зенит" в четверг, 20 октября, дома обыграл "Крылья Советов" (2:1) в 4 туре группового этапа Пути РПЛ Кубка России. Завтра, 24 октября, подопечные Сергея Семака на "Газпром Арене" примут "Сочи" в рамках 14 тура РПЛ. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск.

Петербургский клуб единолично лидирует в чемпионате России с 33 очками в активе.


Мантуан Зенит
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