Мантуан стал частью сделки "Зенита" и "Коринтианса" по обмену игроками. В бразильский клуб перешел нападающий Юри Алберто. В обратном направлении, помимо Густаво, также отправился вратарь Иван. Арендное соглашение рассчитано до конца сезона-2022/23.
"Выкуп Густаво? По этой теме пока новостей нет", - цитирует агента РБ Спорт.
Мантуан провел за "Зенит" 12 матчей во всех турнирах, на его счету 2 гола в Российской Премьер-лиге (РПЛ).
"Зенит" в четверг, 20 октября, дома обыграл "Крылья Советов" (2:1) в 4 туре группового этапа Пути РПЛ Кубка России. Завтра, 24 октября, подопечные Сергея Семака на "Газпром Арене" примут "Сочи" в рамках 14 тура РПЛ. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск.
Петербургский клуб единолично лидирует в чемпионате России с 33 очками в активе.
Агент Мантуана - о возможном выкупе игрока "Зенитом": пока новостей нет
Луис Фернандо Гарсия, агент полузащитника "Зенита" Густаво Мантуана, высказался по поводу возможного выкупа петербургским клубом прав на футболиста.
Фото: ФК "Зенит"