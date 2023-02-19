Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Манчестер Юнайтед
1 - 0 1 0
Лестер Сити1 тайм
П1 1.33X 5.3П2 9.6
Тоттенхэм
19:30
Вест ХэмНе начат
П1 1.93X 3.5П2 4.2

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Эльче
0 - 0 0 0
Эспаньол2 тайм
П1 3.25X 1.82П2 5.2
Райо Вальекано
18:15
СевильяНе начат
П1 2.44X 3.1П2 3.25
Атлетико
20:30
АтлетикНе начат
П1 2.12X 3.2П2 3.9
Барселона
23:00
КадисНе начат
П1 1.23X 6.6П2 13

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Аталанта
1 - 2 1 2
ЛеччеЗавершен
Салернитана
0 - 0 0 0
Лацио1 тайм
П1 4.6X 3П2 1.99
Фиорентина
0 - 0 0 0
Эмполи1 тайм
П1 1.67X 3.35П2 6.4
Специя
20:00
ЮвентусНе начат
П1 5.4X 3.7П2 1.72
Рома
22:45
ВеронаНе начат
П1 1.76X 3.45П2 5.4

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Унион
17:30
Шальке-04Не начат
П1 1.69X 3.5П2 5.4
Боруссия Д
19:30
ГертаНе начат
П1 1.35X 5.6П2 8.2
Байер
21:30
МайнцНе начат
П1 1.92X 3.65П2 4.1

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
ПСЖ
4 - 3 4 3
ЛилльЗавершен
Лорьян
1 - 0 1 0
Аяччо1 тайм
П1 1.3X 4.8П2 14
Труа
0 - 0 0 0
Монпелье1 тайм
П1 4.1X 3.05П2 2.12
Брест
0 - 0 0 0
Монако1 тайм
П1 3.95X 2.9П2 2.22
Ренн
0 - 0 0 0
Клермон1 тайм
П1 1.78X 2.96П2 6.6
Ланс
19:05
НантНе начат
П1 1.55X 4.2П2 6.4
Тулуза
22:45
МарсельНе начат
П1 3.9X 3.75П2 1.94
Реклама лига ставок Сделать ставку

Бывший директор академии "Локомотива" Кузьмичев - об интересе "Зенита" к Баринову: переход сейчас точно исключен

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Экс-директор академии московского "Локомотива" Владимир Кузьмичев прокомментировал интерес к полузащитнику "железнодорожников" Дмитрию Баринову со стороны "Зенита".
Фото: ТАСС
"Приоритет у Димы - Европа. Даже если условия будут меньше, чем в России, Баринов выберет Европу. Трудно такое сказать о "Зените". Понятно, что команда всегда борется за чемпионство. Если интерес реальный - вариант будет рассмотрен, но только летом. Уверен, что приоритет за предложением из Европы. Переход сейчас точно исключен. Ни при каких обстоятельствах "Локомотив" его сейчас не отпустит в "Зенит". Думаю, и сам игрок не станет переходить из одного клуба РПЛ в другой, когда команда в такой ситуации", - цитирует Кузьмичева "СЭ".

Напомним, ранее в СМИ появлялась информация, что "Зенит" рассматривает Дмитрия Баринова как замену Далеру Кузяеву, который не хочет продлевать соглашение с "сине-бело-голубыми".

26-летний российский полузащитник Дмитрий Баринов является воспитанником академии "Локомотива". В этом сезоне он провел за "железнодорожников" 20 матчей во всех турнирах, забил 1 мяч и отдал 1 голевую передачу. Известный сайт Transfermarkt оценивает текущую рыночную стоимость футболиста в 9 миллионов евро. По итогам осенней части РПЛ "Локомотив" занимает 14 место в турнирной таблице чемпионата России, на одно очко опережая "Химки", которые находятся в зоне прямого вылета. "Зенит" уверенно лидирует, набрав 42 балла за 13 туров до конца первенства.


Баринов Локомотив Зенит Российские трансферы
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится
Последние новости 
Вся лента новостей
Тен Хаг - о первых словах Рэшфорду после знакомства: хочу видеть твою улыбку
Неймар получил тяжелую травму голеностопа в матче "ПСЖ" с "Лиллем"
Дубль Мбаппе и гол Месси в добавленное время принесли "ПСЖ" волевую победу над "Лиллем"
Агент Кокорина - об информации по смене игроком гражданства: у кого-то еще не закончились новогодние праздники
Агент Холанда: его стоимость 1 миллиард евро
Головин - в стартовом составе "Монако" на матч Лиги 1 с "Брестом"
"Ростов" прилетел из ОАЭ в Ставрополь (видео)
Матч 1/8 Лиги чемпионов "Ливерпуль" - "Реал" обслужит румынский судья Ковач
Кержаков - об установках на английском: будучи игроком в зарубежных командах, необязательно было столько говорить
Орлов - о Мамаеве: он был способный, но замкнутый парень. Поэтому и не раскрылся его талант
Бывший директор академии "Локомотива" Кузьмичев - об интересе "Зенита" к Баринову: переход сейчас точно исключен 1
Осинькин - о подписании контракта с Зуевым: процесс идет, "Крылья" на него рассчитывают
Семин: Головин - лидер "Монако". Сильнее него на данный момент в России футболиста нет
Романо: Месси ведет переговоры только с "ПСЖ"
Терюшков: приняв в гражданство Малкома и Клаудиньо, Россия приобрела в их лице двух дополнительных защитников Отечества 17