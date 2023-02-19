"Приоритет у Димы - Европа. Даже если условия будут меньше, чем в России, Баринов выберет Европу. Трудно такое сказать о "Зените". Понятно, что команда всегда борется за чемпионство. Если интерес реальный - вариант будет рассмотрен, но только летом. Уверен, что приоритет за предложением из Европы. Переход сейчас точно исключен. Ни при каких обстоятельствах "Локомотив" его сейчас не отпустит в "Зенит". Думаю, и сам игрок не станет переходить из одного клуба РПЛ в другой, когда команда в такой ситуации", - цитирует Кузьмичева "СЭ".
Напомним, ранее в СМИ появлялась информация, что "Зенит" рассматривает Дмитрия Баринова как замену Далеру Кузяеву, который не хочет продлевать соглашение с "сине-бело-голубыми".
26-летний российский полузащитник Дмитрий Баринов является воспитанником академии "Локомотива". В этом сезоне он провел за "железнодорожников" 20 матчей во всех турнирах, забил 1 мяч и отдал 1 голевую передачу. Известный сайт Transfermarkt оценивает текущую рыночную стоимость футболиста в 9 миллионов евро. По итогам осенней части РПЛ "Локомотив" занимает 14 место в турнирной таблице чемпионата России, на одно очко опережая "Химки", которые находятся в зоне прямого вылета. "Зенит" уверенно лидирует, набрав 42 балла за 13 туров до конца первенства.
Бывший директор академии "Локомотива" Кузьмичев - об интересе "Зенита" к Баринову: переход сейчас точно исключен
Экс-директор академии московского "Локомотива" Владимир Кузьмичев прокомментировал интерес к полузащитнику "железнодорожников" Дмитрию Баринову со стороны "Зенита".
Фото: ТАСС