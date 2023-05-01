- Как себя чувствую? Хорошо. Когда ждать назад? На следующий матч, с "Сочи". Вратарская конкуренция в "Локомотиве"? Тут всегда была конкуренция.
Гильерме сыграл лишь пять матчей за "Локомотив" в текущем сезоне во всех турнирах. Голкипер не попадал в заявку железнодорожников с марта этого года. В весенней части чемпионата России в составе "Локомотива" чаще всего появляется голкипер Илья Лантратов, который перешел в команду только в зимнее трансферное окно из "Химок". Также в "Локомотиве" играет вратарь Даниил Худяков.
Источник: "Чемпионат"
Гильерме: вратарская конкуренция в "Локомотиве"? Она тут всегда была
Вратарь "Локомотива" Маринато Гильерме заявил, что не обращает внимания на конкуренцию среди голкиперов в команде, так как она была всегда.
Фото: РПЛ