- ЦСКА и "Спартак", если заранее не скажут, что будут за 2-е место бороться, как они обычно делают. Если вы изначально говорите, что "Зенит" будет первым, с ним тяжело бороться, то чего вы хотите? Об этом заявляет и их руководство, - приводит мнение Широкова "Спорт День за Днем".
По итогам осенней части минувшего сезона РПЛ "Спартак" виделся главным конкурентом "Зенита" из Санкт-Петербурга в борьбе за золото. Москвичи отставали от коллектива Сергея Семака на 6 турнирных баллов. Но из-за провальной весны дружина Гильермо Абаскаля не смогла навязать петербуржцам борьбу за чемпионство. "Зенит" уверенно выиграл чемпионат, обеспечив себе золотые медали за 4 тура до конца первенства. По итогам 30 туров расстояние между командой с берегов Невы и "Спартаком" составляет 16 очков. Красно-белые стали третьими. Серебро завоевал другой столичный клуб ЦСКА. Дружина Владимира Федотова опередила "Спартак" на 4 балла. "Зенит" выигрывает чемпионат России пятый год подряд. Петербуржцы получили вторую звезду на свою эмблему. Последним чемпионом до "Зенита" был "Локомотив" Юрия Семина.
Широков: конкуренты "Зенита"? ЦСКА и "Спартак", если заранее не скажут, что будут за 2-е место бороться
Экс-игрок "Зенита" Роман Широков поделился своими соображениями по поводу конкуренции за золото в следующем сезоне.
Фото: "Чемпионат"