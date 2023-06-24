- Хорошая группа. Одна команда сильная, в прошлом году это было "Динамо", сейчас "Зенит". Будет ли давать уверенность победа над "Зенитом" в прошлом году? Нет. Будем стараться обыграть любого, хоть это "Зенит" или другие две команды. Ясно, что это самый сильный соперник. Но мы профессионалы, будем готовиться к играм, - приводит комментарий Ташуева "СЭ".
Сегодня жеребьевка определила "Ахмат" в один квартет к "Зениту" из Санкт-Петербурга, являющегося чемпионом России, "Крыльям Советов" и калининградской "Балтики". Примечательно, что в минувшем сезоне Ахмат взял 4 очка в поединках против "Зенита". Еще в первом круге грозненский коллектив, возглавляемый Андреем Талалаевым, на свой домашней арене сыграл вничью с петербуржцами (0:0). По ходу сезона у команды сменился рулевой. Новым наставником клуба стал Сергей Ташуев. Ему удалось взять максимум очков в игре против чемпиона России. На "Газпром Арене" грозненцы, занявшие по итогам сезона 5-е место. обыграли невский коллектив благодаря голами Харина и Конате (2:1).
Наставник "Ахмата" Ташуев – о жеребьевке Кубка России: будем стараться обыграть любого
Сергей Ташуев поделился своими соображениями по повожу жеребьевки Кубка России.
Фото: "СЭ"