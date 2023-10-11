- Камерун - это неплохая команда, в которой много футболистов играют в хороших клубах. То есть это квалифицированные ребята. Мне интересно посмотреть на фоне этой сборной, как будет выглядеть наша. Все-таки мы уже давно не видели ее в полном составе. Будет ли особой мотивацией то, что матч пройдет в Москве? В принципе, игра за сборную всегда мотивирует. Футболисты хотят себя показать. Это для них очень важно. Но, конечно, при своих болельщиках тоже хочется достойно сыграть и показать свой уровень, - передает слова Балахнина "Евро-Футбол".
Товарищеский матч Россия - Камерун пройдет 12 октября в Москве, местом проведения игры станет домашний стадион "Динамо" "ВТБ Арена". Стартовый свисток встречи прозвучит в 19:00 по столичному времени. Ранее в 2023 году сборная России сыграла с командами Ирана (1:1 на выезде), Ирака (2:0 в Санкт-Петербурге), Катара (1:1 на выезде) и дважды с олимпийской сборной Египта (1:1 и 1:2, обе игры на выезде). После матча с "неукротимыми львами" 16 октября подопечным Валерия Карпина предстоит товарищеская игра на нейтральном поле в турецкой Анталье со сборной Кении.
Балахнин рассказал об ожиданиях от матча Россия - Камерун
Экс-тренер сборной России на Евро-2016 Сергей Балахнин высказался о предстоящем матче нашей национальной команды со сборной Камеруна.
Фото: РФС