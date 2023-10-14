Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
СКА-Хабаровск
1 - 1 1 1
Арсенал Тула2 тайм
Сокол
14:00
НефтехимикНе начат
КАМАЗ
14:00
ШинникНе начат
Динамо Мх
16:00
ЧерноморецНе начат
Тюмень
16:00
ВолгарьНе начат
Алания
17:00
ЛенинградецНе начат
Кубань
17:30
ТорпедоНе начат
Химки
18:00
ЕнисейНе начат
Родина
20:00
АкронНе начат

Чемпионат Европы

ЧЕ2024
Северная Ирландия
16:00
Сан-МариноНе начат
Украина
16:00
Северная МакедонияНе начат
Болгария
19:00
ЛитваНе начат
Словения
19:00
ФинляндияНе начат
Венгрия
21:45
СербияНе начат
Дания
21:45
КазахстанНе начат
Италия
21:45
МальтаНе начат

Товарищеские матчи. Сборные

США
22:00
ГерманияНе начат

Салихова — о Тедеско: эксперты, вы где? Футбол расставил все по своим местам

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Зарема Салихова высказалась о бывшем главном тренере "Спартака" Доменико Тедеско, ныне тренирующего сборную Бельгии. Специалист вывел команду на Евро-2024.
Фото: "Чемпионат"
"С добрым утром, эксперты, критики и судейки, раздававшие жёлтые карточки. Тедеско вывел сборную Бельгии [на Евро] без де Брюйне. А Вы где все? Там же? Кто там про примитивный футбол рассказывал? Футбол прекрасен тем, что всех расставляет на свои места и каждый получает по заслугам", — заявила Салихова.

Напомним, в бытность главного тренера московской команды немецкий специалист неоднократно сталкивался с критикой в свой адрес. Тедеско обвиняли в примитивном футболе, который он ставит для "Спартака", а также возмущались его излишней экспрессивностью на бровке во время матчей.

После "Спартака" Тедеско также успел поработать в немецком клубе "РБ Лейпциг".

Источник: Metaratings.


Салихова Тедеско Спартак Сборная Бельгии
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 6
  • Нравится
  • +2
  • Не нравится