"С добрым утром, эксперты, критики и судейки, раздававшие жёлтые карточки. Тедеско вывел сборную Бельгии [на Евро] без де Брюйне. А Вы где все? Там же? Кто там про примитивный футбол рассказывал? Футбол прекрасен тем, что всех расставляет на свои места и каждый получает по заслугам", — заявила Салихова.
Напомним, в бытность главного тренера московской команды немецкий специалист неоднократно сталкивался с критикой в свой адрес. Тедеско обвиняли в примитивном футболе, который он ставит для "Спартака", а также возмущались его излишней экспрессивностью на бровке во время матчей.
После "Спартака" Тедеско также успел поработать в немецком клубе "РБ Лейпциг".
Источник: Metaratings.
Салихова — о Тедеско: эксперты, вы где? Футбол расставил все по своим местам
Зарема Салихова высказалась о бывшем главном тренере "Спартака" Доменико Тедеско, ныне тренирующего сборную Бельгии. Специалист вывел команду на Евро-2024.
Фото: "Чемпионат"