– Пока никаких продвижений по продлению контракта Кости нет. Он играет в "Динамо", пусть это и делает, а в дальнейшем будем смотреть. Диалоги на эту тему ведутся, но, как говорится, трансферы любят тишину. Сейчас ходит очень много слухов, что раздражает меня и самого футболиста. Не знаю, как клуб, но если в "Динамо" готовы говорить на эту тему, пусть комментируют. До декабря, пока в чемпионате не наступит пауза, я не буду давать никаких слов по будущему Тюкавина, – цитирует Сафонова Sport24.
В нынешнем сезоне 21-летний Тюкавин провел 11 матчей в чемпионате России в составе "Динамо". На счету центрфорварда 3 гола и 4 результативных передачи. Контракт между сторонами истекает будущим летом. Ранее сообщалось об интересе к Тюкавину со стороны санкт-петербургского "Зенита" и московского ЦСКА.
После 11 сыгранных туров РПЛ "Динамо" с 17 очками замыкает восьмерку сильнейших команд таблицы. Такое же количество очков еще у трех клубов, которые расположились с 5-го по 7-е место - "Пари НН", "Спартак" и ЦСКА. В ближайшем туре чемпионата страны "бело-голубые" на выезде сыграют с "Локомотивом". Дерби состоится в Черкизово в субботу, 21 октября.
Агент Тюкавина – о возможном продлении контракта с "Динамо": трансферы любят тишину
Алексей Сафонов, агент нападающего "Динамо" Константина Тюкавина, рассказал о текущей ситуации с возможным продлением контракта его клиента с "бело-голубыми".
Фото: ФК "Динамо"