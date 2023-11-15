- Летом у Никиты истекает контракт с "Ростовом", поступало ли от клуба предложение его продлить? Думаю, что мы с "Ростовом" договоримся. Еще предложение не поступало, но думаю, что все будет хорошо. Хотим уже зимой договориться? Мы можем что угодно хотеть. Главное, чтобы "Ростов" захотел. Как он захочет, мы сразу договоримся. Мы вообще ничего не ждем. Если предложение будет соответствовать требованиям клуба, то оно очень быстро поступит. Зимой никакие другие варианты, кроме "Ростова", рассматривать не будем.
Никита Медведев перебрался в "Ростов" летом прошлого года из казанского "Рубина" в качестве свободного агента. Ранее голкипер уже защищал цвета ростовского клуба с февраля 2016 до лета 2017 года. Действующее соглашение между сторонами истекает 30 июня 2024 года. В текущем сезоне 28-летний воспитанник ижевского футбола принял участие в четырех матчах "Ростова" в Кубке России и пропустил шесть мячей, ни разу не отстояв на ноль. В этом розыгрыше российской Премьер-лиги вратарь участия не принимал. Всего на счету Медведева 28 игр за ростовский коллектив, в которых он пропустил 22 гола и 13 раз оставил свои ворота в неприкосновенности.
Источник: "РБ Спорт"
Агент Медведева: зимой никакие варианты, кроме "Ростова", рассматривать не будем
Агент вратаря "Ростова" Никиты Медведева Андрей Талаев поделился информацией о продлении контракта его клиента с клубом.
Фото: ФК "Ростов"