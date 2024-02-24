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Чистяков: "Ростов" 100 процентов достоин чемпионства, мне нравится стиль игры, как играет команда

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Защитник "Сочи" Дмитрий Чистяков рассказал, что хотел бы, чтобы "Ростов" стал чемпионом России.
Фото: ФК "Зенит"
"Ростов" 100 процентов достоин чемпионства. Мне нравится стиль игры, как играет команда. Когда мы с "Зенитом" приехали в Ростов, я получил травму и сел на замену. Со скамейки лично я получал удовольствие от игры — как от нашей, так и от "Ростова". Так что желаю им успеха и верю, что рано или поздно это может случиться", - цитирует Чистякова "РБ Спорт".

Напомним, что в зимнее трансферное окно центральный защитник "Зенита" Дмитрий Чистяков перешел в "Сочи" до конца сезона на правах аренды. После 18-ти сыгранных туров "Краснодар" лидирует в турнирной таблице чемпионата России и опережает петербургский клуб на два очка. Подопечные Валерия Карпина занимают десятую строчку в турнирной таблице российского чемпионата и имеют в своем активе 21 очко. После зимней паузы южане сыграют с "Крыльями Советов" в рамках 19-го тура РПЛ.

Чистяков Сочи Зенит Ростов
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