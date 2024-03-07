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Мостовой – о поведении Промеса: мне кажется, что он почувствовал себя безнаказанным

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Экс-игрок сборной «России» и «Сельты» Александр Мостовой высказался о поведении нападающего «Спартака» Квинси Промеса.
Фото: "РИА Новости"
Бывший полузащитник сборной России и испанской «Сельты» Александр Мостовой поделился комментарием о действиях нападающего «Спартака» Квинси Промеса. Напомним, что игрок был замечен в ночном клубе после того, как было перенесено судебное заседание по его делу о ДТП в ОАЭ. По словам Мостового, он не может поверить в происходящее с Квинси Промесом.

«После видео из ночного клуба мне кажется, что он почувствовал себя безнаказанным. Что всё «окей» и за дела в Нидерландах и ОАЭ переживать не стоит», - передает слова Мостового RT.

Мостовой Ал Промес Спартак
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