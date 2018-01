16-летний форвард "Дженоа" за 25 миллионов евро перешел в "Монако"

Pietro Pellegri ? refor?o do AS M?naco.

O avan?ado de 16 anos deixou o Genoa e assinou um contrato de longa dura??o pelos "Monegascos".

A transfer?ncia do atleta italiano rendeu uma verba de 25 milh?es de euros aos cofres do emblema italiano. pic.twitter.com/IiYOvjJCTz