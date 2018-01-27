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16-летний форвард "Дженоа" за 25 миллионов евро перешел в "Монако"

Нападающий "Дженоа" Пьетро Пеллегри стал игроком "Монако".

Сумма трансфера составила 25 миллионов евро + бонусы. Контракт рассчитан до 2023 года.

В текущем сезоне Пеллегри шесть матчей и забил два гола.

Теги: Монако Дженоа Трансферы
Вчера, 23:54
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№1 Написал: CSKA085 Москва (Сегодня, 00:01) #
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Болеет за:
ЦСКА
В текущем сезоне Пеллегри шесть матчей и забил два гола.

умора,25 мультов
Регистрация: 20.08.2015
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