16-летний форвард "Дженоа" за 25 миллионов евро перешел в "Монако"

Pietro Pellegri ? refor?o do AS M?naco.

O avan?ado de 16 anos deixou o Genoa e assinou um contrato de longa dura??o pelos "Monegascos".

A transfer?ncia do atleta italiano rendeu uma verba de 25 milh?es de euros aos cofres do emblema italiano. pic.twitter.com/IiYOvjJCTz — Transfer?ncias ao Minuto (@transf_min) January 27, 2018

Нападающий "Дженоа" Пьетро Пеллегри стал игроком "Монако".Сумма трансфера составила 25 миллионов евро + бонусы. Контракт рассчитан до 2023 года.В текущем сезоне Пеллегри шесть матчей и забил два гола.