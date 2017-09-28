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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Роберто Манчини: я - русский
Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини рассказал, к какой школе тренеров себя относит.
"Сакристан вспомнил 1992 год? Да, это был запоминающийся матч, несмотря на наше поражение. Я храню об этой игре хорошие воспоминания.
Надеюсь, слова моего оппонента не сбудутся, и победу одержит "Зенит". Хотя, конечно, "Реал Сосьедад" – сильная команда.
Противостояние итальянцев и испанцев? Я русский (смеется). И отношу себя к российской школе", – сказал Манчини.
Sports.ru
"Сакристан вспомнил 1992 год? Да, это был запоминающийся матч, несмотря на наше поражение. Я храню об этой игре хорошие воспоминания.
Надеюсь, слова моего оппонента не сбудутся, и победу одержит "Зенит". Хотя, конечно, "Реал Сосьедад" – сильная команда.
Противостояние итальянцев и испанцев? Я русский (смеется). И отношу себя к российской школе", – сказал Манчини.
Sports.ru
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