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Роберто Манчини: я - русский

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини рассказал, к какой школе тренеров себя относит.

"Сакристан вспомнил 1992 год? Да, это был запоминающийся матч, несмотря на наше поражение. Я храню об этой игре хорошие воспоминания.

Надеюсь, слова моего оппонента не сбудутся, и победу одержит "Зенит". Хотя, конечно, "Реал Сосьедад" – сильная команда.

Противостояние итальянцев и испанцев? Я русский (смеется). И отношу себя к российской школе", – сказал Манчини.

Sports.ru
Теги: Манчини Зенит
Сегодня, 20:32
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