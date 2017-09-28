Роберто Манчини: я - русский

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини рассказал, к какой школе тренеров себя относит."Сакристан вспомнил 1992 год? Да, это был запоминающийся матч, несмотря на наше поражение. Я храню об этой игре хорошие воспоминания.Надеюсь, слова моего оппонента не сбудутся, и победу одержит "Зенит". Хотя, конечно, "Реал Сосьедад" – сильная команда.Противостояние итальянцев и испанцев? Я русский (смеется). И отношу себя к российской школе", – сказал Манчини.