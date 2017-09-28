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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Геннадий Орлов: ЦСКА и "Спартак" оставили горький осадок. При Виллаш-Боаше "Зенит" всех обыгрывал (41)
Геннадий Орлов: ЦСКА и "Спартак" оставили горький осадок. При Виллаш-Боаше "Зенит" всех обыгрывал (41)
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Анатолий Бышовец: возрастные игроки ЦСКА не выдерживают выпавших на них нагрузок. Всему свое время (8)
Анатолий Бышовец: возрастные игроки ЦСКА не выдерживают выпавших на них нагрузок. Всему свое время (8)
Александр Кокорин обошел Аршавина по голам за российские клубы в Лиге Европы
Оформив дубль в ворота "Реал Сосьедад", Александр Кокорин довел число голов в Лиге Европы до 16 и обогнал по этому показателю Андрея Аршавина.
Нападающий "Зенита" вышел на третье место среди футболистов российских команд по мячам в Кубке УЕФА/Лиге Европы, сообщает "Спорт-Экспресс".
Чаще во втором по значимости евротурнире забивали Александр Кержаков (21) и Вагнер Лав (20).
Нападающий "Зенита" вышел на третье место среди футболистов российских команд по мячам в Кубке УЕФА/Лиге Европы, сообщает "Спорт-Экспресс".
Чаще во втором по значимости евротурнире забивали Александр Кержаков (21) и Вагнер Лав (20).
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