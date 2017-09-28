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Александр Кокорин обошел Аршавина по голам за российские клубы в Лиге Европы

Оформив дубль в ворота "Реал Сосьедад", Александр Кокорин довел число голов в Лиге Европы до 16 и обогнал по этому показателю Андрея Аршавина.

Нападающий "Зенита" вышел на третье место среди футболистов российских команд по мячам в Кубке УЕФА/Лиге Европы, сообщает "Спорт-Экспресс".

Чаще во втором по значимости евротурнире забивали Александр Кержаков (21) и Вагнер Лав (20).
Теги: Кокорин Зенит
Сегодня, 22:08
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(1)
№3 Написал: Глеб Город над вольной Невой (Сегодня, 22:32) #
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Болеет за:
«Зенит»
С приходом Мастера Кокорина как будто подменили... правда не думал, что скажу "я - фанат Кокорина"... Удивительно. Но круто! blush
Регистрация: 11.11.2007
№2 Написал: dryhnozaurus (Сегодня, 22:30) #
  • +4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Еще два месяца назад я бы подумал, что такие заголовки пишут тролли...
Регистрация: 12.06.2016
№1 Написал: Odyssey Санкт-Петербург (Сегодня, 22:29) #
  • +5
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
как хорошо что Саше Манчини мозг поправил... удачи Саше!
Регистрация: 27.08.2008
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