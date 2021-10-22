Российский вратарь "Буде-Глимт" Хайкин: надеюсь, в сборной за мной следят

Российский вратарь норвежского "Буде-Глимт" Никита Хайкин рассказал об уровне чемпионата Норвегии и перспективе вызова в сборную.

Фото: инстаграм Никиты Хайкина





"Буде-Глимт" накануне разгромил "Рому" Жозе Моуриньо со счетом 6:1. Впервые в тренерской карьере португальца, его команда пропустила 6 мячей. Во внутреннем чемпионате клуб Хайкина лидирует с отрывом в три очка, пропустив меньше всех голов (20). В прошлом сезоне "Буде-Глимт" впервые в своей истории выиграл норвежский чемпионат.



Сам Хайкин в нынешнем сезоне сыграл 33 матча во всех турнирах, пропустил 30 мячей и 13 раз оставил ворота сухими. Россиянин присоединился к норвежскому клубу в статусе свободного агента в марте 2019.



Источник: "Спокойно отношусь к победе над "Ромой". Сегодня выиграл, а завтра можешь проиграть. Для меня главное - концентрироваться на сегодняшнем дне. Уровень норвежского чемпионата, безусловно, растет. В прошлом сезоне "Мольде" дошел до 1/8 финала Лиги Европы, поэтому недооценивать норвежскую лигу сейчас глупо. Надеюсь, в сборной за мной следят, но я не могу контролировать других людей. Все, что я могу делать, это выходить на поле и показывать свой уровень", — сказал Хайкин."Буде-Глимт" накануне разгромил "Рому" Жозе Моуриньо со счетом 6:1. Впервые в тренерской карьере португальца, его команда пропустила 6 мячей. Во внутреннем чемпионате клуб Хайкина лидирует с отрывом в три очка, пропустив меньше всех голов (20). В прошлом сезоне "Буде-Глимт" впервые в своей истории выиграл норвежский чемпионат.Сам Хайкин в нынешнем сезоне сыграл 33 матча во всех турнирах, пропустил 30 мячей и 13 раз оставил ворота сухими. Россиянин присоединился к норвежскому клубу в статусе свободного агента в марте 2019.Источник: Матч ТВ