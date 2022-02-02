Напомним, ранее стало известно, что полуфинальный стыковой матч за выход на ЧМ-2022 между сборными России и Польши перенесли с "Лужников" на "ВТБ Арену" - домашний стадион московского "Динамо".
Лещенко поддержал решение провести встречу на арене "бело-голубых" и рассказал о преимуществах этого стадиона по сравнению с "Лужниками".
"Решение перенести матч с Польшей с "Лужников" на "Динамо" - правильное. Это намоленное место, уютная арена с прекрасным расположением и комфортными сидениями. Энергия этой земли и болельщиков передается - у футболистов будет отличный настрой. Уверен, там будет аншлаг. В "Лужниках", к сожалению, нет футбольной атмосферы и души", - заявил Лещенко.
Отметим, что встреча Россия - Польша запланирована на 24 марта.
Источник: Чемпионат
Лещенко: решение перенести матч с Польшей на стадион "Динамо" - правильное. В "Лужниках" нет футбольной атмосферы
Известный певец Лев Лещенко, являющийся болельщиком "Динамо", прокомментировал перенос матча между сборными России и Польши с "Лужников" на домашнюю арену "бело-голубых".
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