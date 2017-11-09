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Лионель Месси: мне нравится дизайн и цвет мяча ЧМ-2018

Нападающий "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси заявил, что ему нравится дизайн мяча, которым будут играть на чемпионате мира 2018 года в России.

В четверг в Москве был представлен официальный мяч чемпионата мира. В мероприятии, в частности, принял участие Месси.

"Мне нравится дизайн и цвет мяча. Хотелось бы как можно скорее опробовать его на поле", - цитирует Месси ТАСС.
Теги: Месси
Вчера, 22:45
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№1 Написал: grisha (Вчера, 22:52) #
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Болеет за:
«Зенит»
Во, сволочь какая !!!!!!!!!!!!!!
Услышал, что мячик понравился Глушакову - и туда же, подхалим !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Регистрация: 19.04.2017
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