Венсан Компани может пропустить ЧМ-2018 из-за травмы

Защитник сборной Бельгии Венсан Компани получил травму паха в товарищеском матче с командой Португалии (0:0).Компани предстоит пройти обследование, по итогам которого станет известно, сможет ли он сыграть на ЧМ-2018 в России.Свой первый матч на ЧМ-2018 сборная Бельгии проведет против команды Панамы 18 июня в Сочи.