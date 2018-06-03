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Венсан Компани может пропустить ЧМ-2018 из-за травмы

Защитник сборной Бельгии Венсан Компани получил травму паха в товарищеском матче с командой Португалии (0:0).

Компани предстоит пройти обследование, по итогам которого станет известно, сможет ли он сыграть на ЧМ-2018 в России.

Свой первый матч на ЧМ-2018 сборная Бельгии проведет против команды Панамы 18 июня в Сочи.
Теги: Компани Сборная Бельгии
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