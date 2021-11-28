"Главный тренер принимает все ключевые решения. А такое двоевластие станет только источником дополнительных проблем и напряжения в команде.
Тем более, сначала Черчесов выразил желание помочь нашей национальной команде, а потом сказал, что согласился бы возглавить сборную Польши. Это выглядит некрасиво. Не вижу никакого смысла в его общении с Карпиным", - цитирует Смородскую Sport24.
Сборная России встретится на первом этапе стыковых матчей за право играть на ЧМ-2022 со сборной Польши. В случае победы россияне выйдут на победителя пары Швеция - Чехия.
Встреча с Польшей состоится 24 марта 2022 года на одном из российских стадионов.
Напомним, Станислав Черчесов заявил, что согласился бы возглавить поляков, если бы получил такое предложение, однако, в польском футбольном союзе ответили, что продолжат подготовку с нынешним тренером национальной команды Пауло Соузой.
Смородская: не вижу никакого смысла в общении Черчесова с Карпиным
Бывший президент "Локомотива" Ольга Смородская прокомментировала возможные консультации главного тренера сборной России Валерия Карпина со Станиславом Черчесовым, возглавлявшим сборную до него.
Фото: ТАСС