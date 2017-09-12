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Денис Бояринцев в скором времени станет главным тренером ивановского "Текстильщика"

Бывший полузащитник московского "Спартака" Денис Бояринцев возглавит "Текстильщик", который выступает в Профессиональной футбольной лиге, сообщает телеканал "Матч ТВ".

Должность наставника клуба освободилась после ухода с поста бывшего защитника "Локомотива" Вадима Евсеева, который вернулся в тренерский штаб пермского "Амкара".

Бояринцев возглавлял дублирующий состав "Торпедо" в 2014 году, а с 2016-го был главным тренером новотроицкой "Носты".
Теги: Бояринцев
Сегодня, 05:06
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